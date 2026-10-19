यामी गौतम स्टारर ‘नई नवेली’ ने 3 दिन में दुनियाभर में कमाए ₹16.26 करोड़, दशहरे पर बनी दर्शकों की पसंद

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। हंसी और मस्ती से लेकर ढेर सारे सरप्राइज़ के पलों से भरपूर फिल्म नई नवेली सिनेमाघरों में फेस्टिव फैमिली आउटिंग को एनर्जी से भर रही है। इस तरह से अपने रिलीज़ के पहले दिन फिल्म ने शानदार ओपनिंग करते हुए दुनिया भर में ₹4.6 Cr ग्रॉस कमाई अपने नाम की, जबकि दूसरे दिन अच्छी बढ़त हासिल करते हुए फिल्म ने ₹5.7 Cr और तीसरे दिन ₹5.96 Cr की कमाई अपने नाम की है। इस तरह से फिल्म ने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए ओपनिंग वीकेंड पर दुनिया भर में कुल ₹16.26 Cr की ग्रॉस कमाई की है।

नई नवेली फिल्म में रामायण के साथ इसका कनेक्शन दिखाते हुए, देसी फैंटेसी और एक अजीबो गरीब परिवार की कहानी को पेश किया गया है। इस तरह से यह कहानी एक जानी पहचानी इंडियन स्टोरीटेलिंग के साथ लार्जर देन लाइफ थिएट्रिकल एंटरटेनर भी है।

अब जब दर्शक अपने परिवारों के साथ अवस्थी परिवार की कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए आ रहे हैं, तो वह फिल्म के जरिए दशहरे के जश्न के साथ हंसी, भावनाएं और त्योहार की खुशियों के रंग को खूबसूरती से महसूस कर पा रहे हैं। पहले वीकेंड में शानदार शुरुआत के साथ ‘नई नवेली’ ने आने वाले हफ्ते के लिए भी स्टेज सेट कर दिया है। फिल्म ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को त्योहार के मौके पर परिवार के साथ इसे देखने के लिए अपनी तरफ आकर्षित कर रही है।