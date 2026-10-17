एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नई नवेली फिल्म हिंदी दर्शकों के बीच उनकी पहली पसंद बनकर सामने आई है। फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन ही ₹4.6 Cr GBOC के साथ हिंदी फिल्मों के बीच नंबर वन पोजीशन अपने नाम कर लिया है।

यामी गौतम धर स्टारर यह फिल्म फैंटेसी, ह्यूमर, लोककथाओं संग मसाला एंटरटेनमेंट का खूबसूरत मेल है और इसी वजह इसे हर तरह के दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म वीकेंड में एक शानदार पेशकश बनकर सामने आई है।

यामी गौतम धर स्टारर नई नवेली भारत की अपनी फैंटेसी एंटरटेनर है, जिसमें एक्ट्रेस का कभी न देखा गया अवतार देखने मिलता है। फिल्म की कहानी में लोककथाओं को अचानक आने वाले ट्विस्ट, अलग तरह के किरदारों और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ मिलाया गया है। फिल्म में अच्छाई और बुराई के बीच की दमदार लड़ाई को शानदार परफॉर्मेंस से सजा कर पेश किया गया है, जिसमें यामी एक अलग तरह के नए अवतार में देखी जा रही हैं। एनर्जी से भरे कलाकारों की टीम के साथ, यह फिल्म ह्यूमर, ड्रामा और मस्ती का एक खूबसूरत और फ्रेश मेल देती है।