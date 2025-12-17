मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    2025 में मलयालम सिनेमा का जलवा, IMDb की टॉप रेटिंग पाने वाली 5 शानदार फिल्में, देखें लिस्ट

    Year Ender 2025: साल 2025 अब अपने आखिरी दौर में है और इस साल मलयालम सिनेमा ने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया। थिएटर्स से लेकर ओटीटी प्लेटफ ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 04:11:26 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 04:11:26 PM (IST)
    2025 में मलयालम सिनेमा का जलवा, IMDb की टॉप रेटिंग पाने वाली 5 शानदार फिल्में, देखें लिस्ट

    एंटरटेनमेंट डेस्क। साल 2025 अब अपने आखिरी दौर में है और इस साल मलयालम सिनेमा ने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया। थिएटर्स से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक मलयालम फिल्मों का दबदबा साफ नजर आया। शानदार कहानियों, दमदार अभिनय और अलग सोच के चलते कई फिल्मों को IMDb पर जबरदस्त रेटिंग मिली।

    इसी कड़ी में हम आपको 2025 की उन 5 मलयालम फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें IMDb पर टॉप रेटिंग हासिल हुई और जिन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं।

    एको (Eko)

    साल 2025 में रिलीज हुई रहस्यमय थ्रिलर फिल्म एको ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया। थिएटर्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली इस फिल्म को IMDb पर 8.3/10 की जबरदस्त रेटिंग मिली। फिलहाल यह फिल्म ओटीटी पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक इसे जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जा सकता है।


    रेखाचित्रम (Rekhachithram)

    जोफिन टी. चाको के निर्देशन में बनी क्राइम थ्रिलर रेखाचित्रम ने इस साल खूब चर्चा बटोरी। दमदार कहानी और शानदार निर्देशन के चलते फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। IMDb पर इसे 7.9/10 की रेटिंग मिली है। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म एयरटेल एक्स्ट्रीम पर देख सकते हैं।

    लोकाह चैप्टर 1- चंद्रा (Lokah Chapter 1- Chandra)

    कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर यह सुपरहीरो फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में शामिल रही। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली इस मूवी को IMDb पर 7.7/10 की रेटिंग मिली है। लोकाह चैप्टर 1- चंद्रा ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

    थुडारम (Thudarum)

    मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म थुडारम ने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। दमदार अभिनय और मजबूत कहानी के चलते इस फिल्म को IMDb पर 7.5/10 की रेटिंग मिली। आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

    ऑफिसर ऑन ड्यूटी (Officer On Duty)

    एक्शन और क्राइम थ्रिलर जॉनर की यह फिल्म भी 2025 की चर्चित मलयालम फिल्मों में रही। मजबूत कहानी और रोमांचक अंदाज के चलते ऑफिसर ऑन ड्यूटी को IMDb पर 7.5/10 की रेटिंग मिली है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

    इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि 2025 में मलयालम सिनेमा ने कंटेंट के दम पर इंडियन सिनेमा में खास जगह बनाई है। अगर आप अच्छी कहानियों और दमदार सिनेमा के शौकीन हैं, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.