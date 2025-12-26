मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ranveer Singh की ‘धुरंधर’ से पहले भी आ चुकी है ‘धुरंधर’, 12 साल पुरानी फिल्म आज भी मचा रही तहलका

    आज भले ही लोग बॉलीवुड को प्री-धुरंधर और पोस्ट-धुरंधर में बांटने की बातें कर रहे हों, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रणवीर सिंह की रिकॉर्डतोड़ फिल्म से ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 03:09:16 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 03:09:16 PM (IST)
    Ranveer Singh की ‘धुरंधर’ से पहले भी आ चुकी है ‘धुरंधर’, 12 साल पुरानी फिल्म आज भी मचा रही तहलका
    रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ से पहले भी आ चुकी है ‘धुरंधर’।

    HighLights

    1. रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ से पहले भी आ चुकी है ‘धुरंधर’।
    2. 12 साल पुरानी फिल्म आज भी मचा रही तहलका।
    3. सोशल मीडिया पर छिड़ी तुलना।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। आज भले ही लोग बॉलीवुड को प्री-धुरंधर और पोस्ट-धुरंधर में बांटने की बातें कर रहे हों, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रणवीर सिंह की रिकॉर्डतोड़ फिल्म से सालों पहले भी इसी नाम से एक फिल्म बन चुकी है।

    2013 में आई थी पहली ‘धुरंधर’

    naidunia_image

    साल 2013 में भोजपुरी सिनेमा में ‘धुरंधर - द शूटर’ नाम की फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन दीपक तिवारी ने किया था। इस फिल्म में रवि किशन लीड रोल में नजर आए थे। उनके साथ फिल्म में संगीता तिवारी, अवधेश मिश्रा और बृजेश त्रिपाठी भी अहम भूमिकाओं में थे।


    इस फिल्म में रवि किशन ने एक गुस्सैल लेकिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जो बिहार के एक बेहद भ्रष्ट नेता और उसके गिरोह के खिलाफ जंग छेड़ देता है। आम जनता को इंसाफ दिलाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है।

    रणवीर सिंह की तरह ‘घायल और घातक’ थे रवि किशन

    जिस तरह रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ में उनका किरदार हमज़ा अली मज़ारी बेहद खतरनाक और जख्मी दिखाया गया है, उसी तरह रवि किशन भी 2013 की ‘धुरंधर’ में घायल, गुस्सैल और अपराध के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ते नजर आए थे।

    सोशल मीडिया पर छिड़ी तुलना

    जब सोशल मीडिया यूजर्स को पता चला कि दो ‘धुरंधर’ फिल्में हैं, तो X (ट्विटर) पर मजेदार रिएक्शन आने लगे।

    एक यूजर ने रवि किशन की फिल्म को '2025 की धुरंधर का प्रीक्वल' बता दिया।

    दूसरे ने लिखा, 'ये तो जसकीरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह का किरदार) की डेथ रो से पहले की कहानी है।'

    एक फैन ने अक्षय खन्ना के मशहूर डायलॉग को भोजपुरी अंदाज में लिखा -

    'रहमान डकैत के दी गई मौत, बड़ी क़सैनुमा होयली।'

    वहीं किसी ने रवि किशन की फिल्म को “असली धुरंधर” तक कह दिया।

    रवि किशन ने की रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ की तारीफ

    रवि किशन ने भी रणवीर सिंह की फिल्म की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसे “सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर” बताया और खासतौर पर अपने पुराने को-स्टार अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन की सराहना की।

    उन्होंने कहा कि ये एक शानदार फिल्म है। मेरे अच्छे दोस्त अक्षय खन्ना ने कमाल का काम किया है। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और निर्देशक आदित्य धर के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। भारत माता की जय की भावना के साथ बनी अच्छी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर है।

    ‘धुरंधर पार्ट 2’ की तैयारी

    रणवीर सिंह की ‘धुरंधर पार्ट 2’ अब 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है। खास बात ये है कि फिल्म इस बार हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज की जाएगी।

    रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ भले ही आज चर्चा में हो, लेकिन सिनेमा प्रेमियों के लिए यह जानना दिलचस्प है कि ‘धुरंधर’ की कहानी सालों पहले भोजपुरी सिनेमा में भी लिखी जा चुकी थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.