'बात हाथ से निकले उससे पहले ही...', कॉमेडियन Zakir Khan ने लिया ब्रेक; सोशल मीडिया पर शेयर की इमोशनल पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क: भारत के मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने स्टेज शोज से लंबा ब्रेक (Zakir Khan Announced Break From Standup Show) लेने का ऐलान किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करके इतिहास रचने वाले कॉमेडियन ने बताया कि वे पिछले एक साल से बीमार चल रहे हैं और लगातार शोज करने की वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ गई है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया।
जाकिर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मैं पिछले 10 सालों से लगातार टूर कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मुझे आप सभी का इतना प्यार और सम्मान मिला। लेकिन लगातार टूर करना आसान नहीं है। दिन में दो-तीन शो करना, रात को नींद न मिलना, सुबह जल्दी फ्लाइट पकड़ना और खाने का कोई तय समय न होना, शरीर पर भारी पड़ता है।" उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे पिछले एक साल से बीमार हैं, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें काम करना पड़ा।
उन्होंने आगे लिखा, "स्टेज पर रहना मेरी सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन अब मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। पिछले एक साल से शरीर थक रहा था और अब लग रहा है कि मामला हाथ से निकलने से पहले संभाल लेना जरूरी है। इसलिए इस बार मेरे इंडिया टूर में शहर सीमित होंगे। नए शो या ज्यादा शो जोड़ पाना संभव नहीं होगा। यह स्पेशल रिकॉर्ड करने के बाद मैं लंबा ब्रेक लूंगा।"
जाकिर खान का इंडिया टूर ‘पापा यार’ 24 अक्टूबर से शुरू होगा और अगले साल 11 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान वे वडोदरा, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल, उदयपुर, जोधपुर और मैंगलोर सहित कई शहरों में परफॉर्म करेंगे।
गौरतलब है कि 17 अगस्त को जाकिर ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में शो किया था, जहां लगभग 6 हजार लोग मौजूद थे। वे इस प्रतिष्ठित मंच पर हिंदी में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय स्टैंडअप कॉमेडियन बने। यह उपलब्धि भारतीय कॉमेडी की दुनिया के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है।
