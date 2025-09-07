'बात हाथ से निकले उससे पहले ही...', कॉमेडियन Zakir Khan ने लिया ब्रेक; सोशल मीडिया पर शेयर की इमोशनल पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क: भारत के मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने स्टेज शोज से लंबा ब्रेक (Zakir Khan Announced Break From Standup Show) लेने का ऐलान किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करके इतिहास रचने वाले कॉमेडियन ने बताया कि वे पिछले एक साल से बीमार चल रहे हैं और लगातार शोज करने की वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ गई है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया।

इंस्टाग्राम के जरिए खुद दी जानकारी जाकिर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मैं पिछले 10 सालों से लगातार टूर कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मुझे आप सभी का इतना प्यार और सम्मान मिला। लेकिन लगातार टूर करना आसान नहीं है। दिन में दो-तीन शो करना, रात को नींद न मिलना, सुबह जल्दी फ्लाइट पकड़ना और खाने का कोई तय समय न होना, शरीर पर भारी पड़ता है।" उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे पिछले एक साल से बीमार हैं, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें काम करना पड़ा।