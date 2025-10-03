Zubeen Garg Death: जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, सिंगर अमृतप्रवा महंत गिरफ्तार

असम के आपराधिक जांच विभाग (एसआईटी प्रमुख) के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना गुप्ता ने कहा, “जांच चल रही है और मैं इस समय विवरण साझा नहीं कर सकता, लेकिन हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत आरोप जोड़े हैं।”

जुबीन गर्ग की पत्नी, गरिमा गर्ग, ने एएनआई को बताया, “जांच चल रही है और वे इसे अपने तरीके से संभाल रहे हैं। इसलिए, हमें इस पर अभी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कानून अपना रास्ता लेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें अपनी कानूनी प्रणाली के माध्यम से न्याय मिलेगा, और जांच ठीक से की जाएगी। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, और हम जानना चाहते हैं कि कौन किस चीज का दोषी है। अगर कोई जिम्मेदार है, तो उसे बहुत जल्द सजा दी जाएगी।”

एसआईटी प्रमुख ने यह भी कहा कि वे सिंगापुर से सबूत इकट्ठा करने का इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए देश का दौरा करने की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा, ''हमारी टीम सिंगापुर जाने के लिए तैयार है। कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। हमने उचित माध्यम से अनुरोध भेजा है, और इसमें कुछ समय लगेगा।”