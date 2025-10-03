Zubeen Garg Death: जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, सिंगर अमृतप्रवा महंत गिरफ्तार

एंटरटेनमेंट डेस्क। ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है क्योंकि असम पुलिस एसआईटी ने उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सह-गायिका अमृतप्रवा महंत को गिरफ्तार कर लिया है, अब कुल गिरफ्तारियां चार हो गई हैं। एनडीटीवी द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, गोस्वामी और महंत 19 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के दौरान दिवंगत गायक के साथ याच पार्टी में थे। गर्ग तैरने के लिए गए और उन्हें पानी में औंधे मुंह तैरते हुए देखा गया। समाचार आउटलेट के अनुसार, एसआईटी के सूत्रों ने कहा कि गोস্বামী को ज़ुबीन गर्ग के पास तैरते हुए वीडियो में देखा गया, जबकि महंत ने इस घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड किया। दोनों से जांच दल ने छह दिनों से अधिक समय तक पूछताछ की।
इससे पहले, गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के प्रबंधक, श्यामकानु महंत को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। संभावना है कि उनसे गोस्वामी और अमृतप्रवा के साथ पूछताछ की जाएगी। गुरुवार को, शर्मा और श्यामकानु महंत पर गर्ग की मौत के संबंध में हत्या का आरोप लगाया गया, जिसे गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का कारण बताया गया।
असम के आपराधिक जांच विभाग (एसआईटी प्रमुख) के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना गुप्ता ने कहा, “जांच चल रही है और मैं इस समय विवरण साझा नहीं कर सकता, लेकिन हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत आरोप जोड़े हैं।”
जुबीन गर्ग की पत्नी, गरिमा गर्ग, ने एएनआई को बताया, “जांच चल रही है और वे इसे अपने तरीके से संभाल रहे हैं। इसलिए, हमें इस पर अभी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कानून अपना रास्ता लेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें अपनी कानूनी प्रणाली के माध्यम से न्याय मिलेगा, और जांच ठीक से की जाएगी। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, और हम जानना चाहते हैं कि कौन किस चीज का दोषी है। अगर कोई जिम्मेदार है, तो उसे बहुत जल्द सजा दी जाएगी।”
यह भी पढ़ें: जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार: या अली गायक को पूरे राजकीय सम्मान और 21 तोपों की सलामी के साथ अंतिम संस्कार किया गया, पत्नी गरिमा सैकिया टूट गईं
एसआईटी प्रमुख ने यह भी कहा कि वे सिंगापुर से सबूत इकट्ठा करने का इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए देश का दौरा करने की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा, ''हमारी टीम सिंगापुर जाने के लिए तैयार है। कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। हमने उचित माध्यम से अनुरोध भेजा है, और इसमें कुछ समय लगेगा।”