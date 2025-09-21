ज़ुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर पहुंचा गुवाहाटी, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब; VIDEO

एजेंसी, गुवाहाटी। असम के लोकप्रिय गायक और 'किंग ऑफ हमिंग' कहलाने वाले जूबिन गर्ग के निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। सिंगापुर में 19 सितंबर को उनका अचानक निधन हो गया था। रविवार को उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया, जहां हजारों फैंस उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे।

एयरपोर्ट पर उमड़ा जनसैलाब लोकप्रिय गायक का पार्थिव शरीर लोकरप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने प्राप्त किया। फूलों से सजे एंबुलेंस में पार्थिव शरीर को वीआईपी गेट से बाहर लाया गया। इस दौरान प्रशंसक "जय जूबिन दा" के नारे लगाते हुए और उनके गीत गाते नजर आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा।

सुरक्षा व्यवस्था और पार्थिव शरीर का कार्यक्रम गायक के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। परिवार के सदस्यों ने डेढ़ घंटे तक घर पर अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पार्थिव शरीर को अर्जुन भोगेश्वर बरुआ खेल परिसर ले जाया गया, जहां सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। VIDEO | Guwahati: Mortal remains of singer Zubeen Garg are being taken to his residence from the Guwahati airport. Popular singer Zubeen Garg's body was flown to Guwahati with Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma saying the casket could not be accommodated in any chartered… pic.twitter.com/IIvpEqS2hx — Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2025 सरकारी सम्मान और अंतिम संस्कार की तैयारियां