द्रौपदी का 'चीर-हरण' सीन देखने के बाद Mahabharat की Roopa Ganguly और Nitish Bharadwaj की खूब हुई तारीफ

रामायण की तरह ही बीआर चोपड़ा की Mahabharat का दूरदर्शन पर पुन: प्रसारण किया जा रहा है और दर्शक इस महान पौराणिक शो को देखने के लिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन से चिपके हुए हैं। हर एपिसोड के बाद, महाभारत का कोई न कोई ट्रेंड ट्विटर पर शुरू होता है और अब इसमें सबसे नया है द्रौपदी का 'चीर-हरण' सीन। एपिसोड को देखने के बाद, दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने मुख्य कलाकारों Roopa Ganguly और Nitish Bharadwaj के अभिनय की प्रशंसा की।

शो में द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली रूपा गांगुली की ट्विटर पर उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। कई यूजर्स ने शेयर किया कि उनके अभिनय ने उन्हें कैसे दिल को छू लिया और झकझोर कर रख दिया।

Roopaa ji's actinggg wass so real😭..... She really made me cry todayyyyyyy...... It wassssss litttt🔥🔥🔥😭😭😭😭😭#Mahabharat #MahabharatOnDDBharti pic.twitter.com/tVPDMSQtDE — Gopika♥️ (@Summikaa) April 20, 2020

रूपा गांगुली ही नहीं, श्रीकृष्ण उर्फ ​​नीतीश भारद्वाज को भी दर्शकों ने सराहा और उनके बेहतरीन अभिनय के लिए सैल्यूट किया।

एक यूजर ने लिखा, 'कोई भी आपकी तरह बेहतर द्रौपदी नहीं बन पाई।' जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कृष्ण के अलावा कोई भी द्रौपदी के लिए सामने नहीं था जब वह चिल्ला रहा थी और मदद के लिए रो रही थी।'

Rupa Ganguly is terrific as #Draupathi !! power packed performance. Wondering why Bollywood failed to cast this super lady #Mahabharat #Draupathi pic.twitter.com/2Lo4wIFk9j — 🇮🇳[ विवेक नम्बिअर् ] ViveiK (@vivek0507) April 20, 2020

दर्शकों ने बताया कि कैसे शो की कास्टिंग अच्छी तरह से की गई और किस तरह अभिनेता अपने किरदार में बेहतरीन तरीके से फिट हुए।

The way @nitishkrishna8 portrayed Shree Krishna is magnificent. Perfect facial expressions, body language, pauses and tone of voice all of this together makes us feel that we are watching the lord himself. I cannot imagine any other actor as Bhagwan Shree Krishn. #Mahabharat pic.twitter.com/klTcj7Ubuc — Rahul Hampras (@rahulhampras) April 16, 2020

पौराणिक शोज और इसके कुछ अन्य प्रतिष्ठित शो की की वापसी ने डीडी को लंबे समय के बाद सबसे अधिक रेटिंग वाला चैनल बनने में मदद की है।

When draupadi was holding her saree end with the help of her teeth ....it broke my heart. .💔💔💔💔💔#Mahabharat pic.twitter.com/evzKzkvQY6 — 🎀ΛLMIGHTY🎀 (@Almighty_1234) April 20, 2020

रामायण और महाभारत के अलावा, अन्य शो भी प्रसारित किए जा रहे हैं जिनमें शाहरुख खान की 'सर्कस', रजित कपूर की 'ब्योमकेश बख्शी', दिवंगत अभिनेत्री प्रिया तेंदुलकर की रजनी, मुकेश खन्ना का शक्तिमान और श्रीमान श्रीमती शामिल हैं।

None can match Lord Krishna in shrewdness, strategy, intelligence,charisma and charm😍🙏 Wonderful acting by @nitishkrishna8👌🙏#Mahabharat pic.twitter.com/WPN0uEQsrv — Shri Hari Bhat (@Hari205H) April 16, 2020

Posted By: Sonal Sharma

