Uttar Ramayan: लव-कुश से हुआ भगवान राम का मिलन तो फैन्स हुए इमोशनल, कलाकारों की खूब की तारीफ

Uttar Ramayan: लॉकडाउन में होने वाली सबसे अच्छी चीजों में से एक दूरदर्शन पर कुछ पुराने टीवी शो का फिर से प्रसारण है। लेकिन पूरे भारत को एक साथ करने वाला शो Ramayan और महाभारत हैं। रामायण के हालिया एपिसोड में लव और कुश भगवान राम के महल में आते हैं। जैसा कि वे सीता के राज्य से निर्वासित होने के बाद ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पैदा हुए थे। भगवान राम का अपने बेटों से मिलन हुआ और ऐसा लग रहा है कि इस मिलन ने सभी की आंखें नम कर दी हैं। फैन्स श्रीराम के अपने बेटों लव-कुश से मिले तो फैन्स इमोशनल हो गए। फैन्स ने सभी कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की।

बता दें कि शो में अरुण गोविल, सुनील लहरी, दीपिका चिखलिया मुख्य भूमिकाओं में थे। उत्तर रामायण में लव की भूमिका मयूरेश क्षत्रमादे और कुश का किरदार स्वप्निल जोशी ने निभाया था। स्वप्निल जोशी अब मराठी सिनेमा में मशहूर एक्टर हैं। वहीं मयूरेश क्षत्रमादे एक कंपनी के सीईओ हैं।

एक यूजर ने लिखा, 'लव-कुश के रामायण के हर गाने की लाइन दिल छू रही है। ये लाइन्स एक अलग ही स्तर की है।' इस फैन ने तो वॉर्निग भी दी है कि आप इसे देखकर इमोशनल हो जाएंगे।

Luv-Kush singing Ramayan is heart touching in every line. But those line is on next level! Warning:-You'll get emotional after watching this!#UttarRamayan #Ramayan #Ramayana pic.twitter.com/IuMuQnH9uJ — Tanmay भारद्वाज 🇮🇳 (@beingtanmay26) May 1, 2020

लव कुश ने जिस तरह से श्री राम की व्याख्या की है, वह देखने लायक है। एक यूजर इसे देखकर एक अलग ही भाव महसूस कर रहा है।

The description of Shri Ramayan by Luv and Kush in today's Uttar #Ramayana episode was just par excellence. Also @swwapniljoshi was brilliant in that scene.#Ramayan 🚩जय श्री राम 🚩 pic.twitter.com/6sfI2krfTa — Saurabh Agrawal (@saurabhukd) May 1, 2020

मेरे जीवन का सबसे यादगार एपिसोड। लव और कुश बहुत शानदार थे। मुझे नहीं पता कि गीत का गायक कौन है लेकिन कोई भी इस गीत को सुनकर अपने आंसू नहीं रोक सकता। आखिरी 30 मिनट रोंगटे खड़े कर देते हैं और इमोशनल भी कर देते हैं।

One of the most Memorable episode of my life. Luv & Kuch were just fabulous. I don't know who is the singer of the song but no one can stop their tears by listing this song. Last 30 minutes create Goosebumps & make any one emotional. #Ramayana #रामायण #UttarRamayan #Ramayan pic.twitter.com/BbG5xL84bC — Rahul Wadhwani (@WadhwaniRahul1) May 1, 2020

एक यूजर ने कहा कि आंसू आ ही जाएंगे यह सुनकर 'सीता मा की आंख के तारे... लव कुश है पितु नाम हमारे।'

If a tear didn’t roll down your eyes while watching today’s Ramayana, then dude, go get some emotions. "Oh...sita maa ki aankh ki taare…ee … Lav-kush hain pitu naam hamare"#Ramayana #UttarRamayan #luvkush pic.twitter.com/lb51aGzogf — RAJAT (@__pandeyji__) May 1, 2020

