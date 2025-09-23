High Protein Breakfast: मसल्स गेन के लिए खाएं ये 5 हाई-प्रोटीन चीजें, थकान और कमजोरी होगी दूर

डिजिटल डेस्क। मसल्स गेन करने के लिए सिर्फ जिम में वर्कआउट करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही डाइट भी उतनी ही जरूरी होती है। खासतौर पर ब्रेकफास्ट (नाश्ता), क्योंकि यह पूरे दिन के एनर्जी लेवल को तय करता है। अगर आपकी सुबह की डाइट हाई-प्रोटीन होगी, तो न केवल मसल्स ग्रोथ तेज होगी, बल्कि थकान और कमजोरी से भी छुटकारा मिलेगा।

आइए जानते हैं 5 हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन्स जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप मसल्स गेन और एनर्जी दोनों पा सकते हैं। 1. एग व्हाइट ऑमलेट अंडे प्रोटीन का सबसे आसान और बेहतरीन सोर्स हैं। आप एग व्हाइट्स से ऑमलेट बनाकर उसमें पालक, शिमला मिर्च और टमाटर डाल सकते हैं। यह लो-फैट और हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट आपको लंबे समय तक एनर्जी देगा। 2. ग्रीक योगर्ट विद नट्स एंड फ्रूट्स ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें आप बादाम, अखरोट और चिया सीड्स के साथ मौसमी फलों को मिलाकर खा सकते हैं। यह न केवल मसल्स रिकवरी में मदद करेगा बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाएगा।