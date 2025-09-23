मेरी खबरें
    High Protein Breakfast: मसल्स गेन के लिए खाएं ये 5 हाई-प्रोटीन चीजें, थकान और कमजोरी होगी दूर

    High Protein Breakfasts: मसल्स गेन करने के लिए सिर्फ जिम में वर्कआउट करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही डाइट भी उतनी ही जरूरी होती है। खासतौर पर ब्रेकफास्ट (नाश्ता), क्योंकि यह पूरे दिन के एनर्जी लेवल को तय करता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 01:30:12 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 01:31:45 PM (IST)
    High Protein Breakfast: मसल्स गेन के लिए खाएं ये 5 हाई-प्रोटीन चीजें, थकान और कमजोरी होगी दूर
    High Protein Breakfast

    HighLights

    1. मसल्स गेन के लिए खाएं ये चीजें।
    2. हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट का सेवन।
    3. थकान और कमजोरी होगी दूर।

    डिजिटल डेस्क। मसल्स गेन करने के लिए सिर्फ जिम में वर्कआउट करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही डाइट भी उतनी ही जरूरी होती है। खासतौर पर ब्रेकफास्ट (नाश्ता), क्योंकि यह पूरे दिन के एनर्जी लेवल को तय करता है। अगर आपकी सुबह की डाइट हाई-प्रोटीन होगी, तो न केवल मसल्स ग्रोथ तेज होगी, बल्कि थकान और कमजोरी से भी छुटकारा मिलेगा।

    आइए जानते हैं 5 हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन्स जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप मसल्स गेन और एनर्जी दोनों पा सकते हैं।

    1. एग व्हाइट ऑमलेट

    अंडे प्रोटीन का सबसे आसान और बेहतरीन सोर्स हैं। आप एग व्हाइट्स से ऑमलेट बनाकर उसमें पालक, शिमला मिर्च और टमाटर डाल सकते हैं। यह लो-फैट और हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट आपको लंबे समय तक एनर्जी देगा।

    2. ग्रीक योगर्ट विद नट्स एंड फ्रूट्स

    ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें आप बादाम, अखरोट और चिया सीड्स के साथ मौसमी फलों को मिलाकर खा सकते हैं। यह न केवल मसल्स रिकवरी में मदद करेगा बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाएगा।

    3. पनीर भुर्जी या पनीर परांठा

    पनीर प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है। पनीर भुर्जी को आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन रोटी के साथ खा सकते हैं। चाहें तो पनीर परांठा भी बना सकते हैं, यह मसल्स गेन के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।

    4. ओट्स विद प्रोटीन पाउडर

    ओट्स में फाइबर और कार्ब्स होते हैं, जो एनर्जी देते हैं। अगर आप इसमें एक स्कूप प्रोटीन पाउडर डालेंगे, तो यह डिश मसल्स गेन और फैट लॉस दोनों के लिए शानदार हो जाएगी।

    5. स्प्राउट्स सलाद

    अंकुरित दालें जैसे मूंग और चना प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं। आप इसमें टमाटर, खीरा और नींबू डालकर ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। यह हल्का भी है और प्रोटीन से भरपूर भी।

    टिप्स

    • ब्रेकफास्ट हमेशा वर्कआउट के बाद या दिन की शुरुआत में प्रोटीन-रिच होना चाहिए।

    • हाई-प्रोटीन फूड्स के साथ पर्याप्त पानी और नींद लेना भी जरूरी है।

    • शुगर और ऑयली फूड्स से दूरी बनाएँ, ताकि मसल्स गेन के साथ फैट न बढ़े।

