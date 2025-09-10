केरल जाने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 जगहों का जरूर करें दीदार; मिलेगा सुकून और आराम

डिजिटल डेस्क। केरल को ‘गॉड्स ओन कंट्री’ (God’s Own Country) कहा जाता है और यह नाम बिल्कुल सही साबित होता है। हरे-भरे पहाड़, शांत बैकवॉटर, नारियल के ऊंचे-ऊंचे पेड़ और चाय-कॉफी के बागान यहां की खूबसूरती को और भी खास बना देते हैं।

अगर आप छुट्टियों में कहीं नेचर के करीब समय बिताना चाहते हैं तो केरल के ये 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए। 1. मुन्नार (Munnar) केरल का सबसे मशहूर हिल स्टेशन मुन्नार, समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहां के चाय बागान, ठंडी हवाएं और वादियां इसे खास बनाते हैं। नीलकुरिंजी के फूल, जो हर 12 साल में खिलते हैं, देखने लायक होते हैं। साथ ही एराविकुलम नेशनल पार्क, मट्टुपेट्टी डैम और टॉप स्टेशन यहां के मुख्य आकर्षण हैं। हनीमून कपल्स और नेचर लवर्स के लिए यह बेस्ट जगह है।

2. एलेप्पी (Alleppey) एलेप्पी को अक्सर 'बैकवॉटर की राजधानी' कहा जाता है। यहां की हाउसबोट राइड, झीलें और नहरें आपकी ट्रिप को अनोखा अनुभव देंगी। हाउसबोट में बैठकर नारियल के पेड़ों और गांवों का नजारा बेहद सुकून भरा लगता है। 3. कोच्चि (Kochi) कोच्चि, केरल का प्रमुख बंदरगाह शहर है और यह अपनी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहां के चाइनीज फिशिंग नेट, सेंट फ्रांसिस चर्च और फोर्ट कोच्चि घूमने लायक जगहें हैं। साथ ही यहां का सी फूड टेस्ट करना ट्रिप का अहम हिस्सा है। 4. वायनाड (Wayanad) अगर आप एडवेंचर और प्रकृति दोनों का मजा लेना चाहते हैं तो वायनाड आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां के घने जंगल, झरने, एडक्कल गुफाएं और कॉफी प्लांटेशन देखने लायक हैं। आप यहां ट्रैकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और सफारी का भी मजा ले सकते हैं।