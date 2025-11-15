मेरी खबरें
    दिल की बीमारियां रहेंगी कोसों दूर, सर्दियों में जरूर खाएं लाल रंग के ये 5 सुपरफूड्स

    आजकल की खराब लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और बढ़ते तनाव के कारण दिल की बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की डाइट में मौजूद कुछ लाल रंग के सुपरफूड्स दिल को मजबूत रखने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 05:18:23 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 05:18:23 PM (IST)
    सर्दियों में जरूर खाएं लाल रंग के ये 5 सुपरफूड्स।

    HighLights

    1. सर्दियों में जरूर खाएं लाल रंग के ये 5 सुपरफूड्स।
    2. ये ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने में मददगार होते हैं।
    3. इनका सेवन करने से नसों में प्लाक नहीं जमता है।

    लाइफस्टाइल डेस्क। भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और बढ़ते तनाव के कारण दिल की बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की डाइट में मौजूद कुछ लाल रंग के सुपरफूड्स दिल को मजबूत रखने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स नसों को साफ रखते हैं, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करते हैं और हार्ट अटैक का खतरा कम करते हैं।

    आइए जानते हैं उन 5 रेड सुपरफूड्स के बारे में, जिन्हें डाइट में शामिल करना दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है-

    1. टमाटर

    टमाटर में मौजूद लाइकोपीन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और धमनियों में रुकावट बनने से रोकता है।

    कैसे खाएं - सलाद, सूप, जूस या पकाकर, हर रूप में फायदेमंद।

    2. अनार

    अनार के दाने पॉलीफिनॉल्स और एंथोसायनिन से भरपूर होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करते हैं और नसों में प्लाक बनने से रोकते हैं।

    कैसे खाएं - सुबह खाली पेट दाने खाएं या बिना चीनी का जूस पिएं।

    3. स्ट्रॉबेरी

    स्ट्रॉबेरी में एंथोसायनिन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सूजन कम करने और खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करते हैं।

    कैसे खाएं - दही, ओट्स या स्मूदी में मिलाकर खाएं; यह हेल्दी स्नैक भी है।

    4. चुकंदर

    चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा कर ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखता है।

    कैसे खाएं - सलाद, जूस, उबालकर या भूनकर।

    5. लाल अंगूर

    लाल अंगूर में मौजूद रेसवेराट्रोल नसों को लचीला बनाता है, रक्त के थक्के बनने से रोकता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है।

    कैसे खाएं - स्नैक की तरह खाएं। यह रेड वाइन से ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

    अगर आप दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इन 'रेड सुपरफूड्स' को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना बेहद आसान और असरदार तरीका हो सकता है।


