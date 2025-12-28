दोस्ती में दिखें ये 5 संकेत, तो समझ जाएं दूरी बनाना ही सही फैसला है

लाइफस्टाइल डेस्क। कहा जाता है कि दोस्त वही होते हैं जिन्हें हम अपने दिल से चुनते हैं। एक अच्छी दोस्ती जीवन को आसान और खुशहाल बना देती है, लेकिन कई बार वही रिश्ता धीरे-धीरे तनाव और थकान की वजह बन जाता है। जब दोस्ती सुकून देने के बजाय मन को भारी करने लगे, तो संकेत साफ होता है कि अब दूरी बनाना ही बेहतर है।

हर रिश्ता समय के साथ बदलता है। अगर किसी दोस्त में नीचे बताए गए ये 5 लक्षण नजर आने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि इस रिश्ते को आगे खींचना खुद को नुकसान पहुंचाना हो सकता है। आपकी सफलता से खुश न होना सच्चा दोस्त आपकी कामयाबी पर दिल से खुश होता है। लेकिन अगर आपकी तरक्की उसे चुभने लगे, वह तारीफ की जगह कमियां निकालने लगे या ताने कसने लगे, तो यह दोस्ती नहीं बल्कि जलन का संकेत है। ऐसे लोग आपकी उड़ान को रोकना चाहते हैं।