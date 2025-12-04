VVIP मेहमानों की पहली पसंद बनते जा रहे 5-स्टार होटल, ऐसे चुनी जाती है विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के रुकने की जगह

लाइफस्टाइल डेस्क। गुरुवार 4 दिसंबर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं, जो रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। यही वजह है कि इस यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है।

इससे पहले वह 2021 में भी दिसंबर महीने में ही भारत आए थे। इस बार पुतिन ने ठहरने के लिए आईटीसी मौर्या (ITC Maurya) जैसे शानदार 5-स्टार होटल को चुना है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष अपने दूतावास या राष्ट्रपति भवन गेस्ट विंग में क्यों नहीं ठहरते हैं? आधुनिकीकरण और बदलती पसंद आजादी के बाद लगभग दो दशकों तक, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को पारंपरिक रूप से राष्ट्रपति भवन के गेस्ट विंग में ही ठहराया जाता था। हालांकि, जैसे-जैसे समय बदला और आधुनिकीकरण हुआ, इन गणमान्य अतिथियों की पसंद में भी बदलाव आता गया। अब देश के मशहूर 5-स्टार होटल उनकी पहली पसंद बन गए हैं।