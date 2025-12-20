सर्दियों में गैस-ब्लोटिंग की बढ़ रही है समस्या? सोने से पहले पिएं ये देसी ड्रिंक, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

मेरी खबरें
    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 02:56:18 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 02:56:18 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। ठंड का मौसम आते ही शरीर सुस्त पड़ने लगता है। एक्सरसाइज कम हो जाती है और खानपान थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाता है। इसका नतीजा होता है - ब्लोटिंग, गैस, अपच और धीरे-धीरे बढ़ता वजन।

    अगर आप भी सर्दियों में इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो सोने से पहले ली जाने वाली कुछ हेल्दी ड्रिंक्स आपकी मदद कर सकती हैं। ये ड्रिंक्स न सिर्फ पाचन सुधारती हैं, बल्कि पेट फूलने की समस्या कम करती हैं और वजन कंट्रोल करने में भी सहायक होती हैं।

    आइए जानते हैं ऐसी असरदार ड्रिंक्स के बारे में-

    1. गर्म अजवाइन का पानी

    अजवाइन को आयुर्वेद में पाचन के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करती है, जिससे गैस और ब्लोटिंग में राहत मिलती है।

    कैसे बनाएं?

    एक गिलास पानी गर्म करें। इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालकर 10–15 मिनट ढककर रखें। छानकर हल्का गर्म पी लें। स्वाद और पाचन के लिए चाहें तो कुछ बूंदें नींबू की मिला सकते हैं।

    2. अदरक-नींबू की चाय

    अदरक में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पेट की सूजन कम करते हैं। नींबू मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है।

    कैसे बनाएं?

    पानी में अदरक के कुछ टुकड़े उबालें, गैस बंद कर नींबू निचोड़ें। चाहें तो थोड़ी दालचीनी भी मिला सकते हैं। इसे गर्म-गर्म पिएं।

    3. दालचीनी वाला गर्म दूध

    दालचीनी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है और अनहेल्दी क्रेविंग्स को कम करती है। इससे फैट मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है।

    कैसे बनाएं?

    एक गिलास दूध गर्म करें, उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं। मीठे के लिए शहद या थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं।

    4. सौंफ का गर्म पानी

    सौंफ पेट को ठंडक देती है और पाचन तंत्र को रिलैक्स करती है। गैस और भारीपन की समस्या में यह काफी असरदार है।

    कैसे बनाएं?

    1 चम्मच सौंफ हल्की कूट लें और गर्म पानी में 5-10 मिनट भिगो दें। छानकर धीरे-धीरे पिएं।

    5. ग्रीन टी या हर्बल टी

    ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और फैट बर्न में मदद करते हैं।

    कैसे पिएं?

    ग्रीन टी या हर्बल टी बैग को गर्म पानी में ब्रू करें। बिना चीनी के धीरे-धीरे सेवन करें।

    नोट - इन ड्रिंक्स को सोने से 30-40 मिनट पहले लेना बेहतर रहता है। साथ ही, बहुत ज्यादा मात्रा में न लें और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।


