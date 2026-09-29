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निष्क्रिय जीवनशैली बढ़ा रही है दिल की बीमारियों का जोखिम, 150 मिनट के इस व्‍यायाम से होगा सुधार

वसा, नमक, चीनी और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर भोजन हृदय रोग का कारण बन सकता है। निष्क्रिय जीवनशैली हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती है।

By Alok BanerjeeEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 10:41:33 AM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 10:44:21 AM (IST)
निष्क्रिय जीवनशैली बढ़ा रही है दिल की बीमारियों का जोखिम, 150 मिनट के इस व्‍यायाम से होगा सुधार
दिल की बीमारियों से बचाव।

HighLights

  1. अधिक वजन हृदय और रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है।
  2. और हृदय रोग के अन्य जोखिम कारकों को भी बिगाड़ता है।
  3. अत: बेहतर होगा साबुत अनाज, ताजे फल और सब्जियां खाएं।

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। हृदय रोग के मुख्य कारण खराब जीवनशैली, धूमपान, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह हैं।

जबकि इसके बचाव के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ वजन बनाए रखना, तनाव कम करना और धूम्रपान व अत्यधिक शराब के सेवन से बचना महत्वपूर्ण है।

वसा, नमक, चीनी और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर भोजन हृदय रोग का कारण बन सकता है। निष्क्रिय जीवनशैली हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती है।

अधिक वजन हृदय और रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है और हृदय रोग के अन्य जोखिम कारकों को भी बिगाड़ता है। अत: साबुत अनाज, ताजे फल और सब्जियां खाएं।

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प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, अत्यधिक नमक, वसा और चीनी का सेवन सीमित करें, स्वस्थ रहने की अवस्था में वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम-तीव्रता वाला व्यायाम करना चाहिए, जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना उपयोगी है।

Dr. भाविक धीरावाणी, ह्दय रोग विशेषज्ञ का कहना है कि तनाव कम करने के तरीके खोजें, जैसे व्यायाम, माइंडफुलनेस या सहायता समूहों से जुड़ना अच्छा होता है। अच्छी नींद हृदय की सेहत के लिए आवश्यक मानी जाती है।

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