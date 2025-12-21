छोटी आदत, बड़ा फायदा... खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक और ब्लड शुगर लेवल में 30% तक की कमी, जानें कैसे

मेरी खबरें
    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 07:52:07 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 07:52:07 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आप जानते हैं कि अगर आप खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने (10 Minute Walk After Meal) की आदत डाल लें, तो यह आपकी सेहत के लिए एक छोटा लेकिन बेहद असरदार कदम साबित हो सकता है? भोजन के बाद हल्की-फुल्की वॉक न सिर्फ शरीर को तरोताजा रखती है, बल्कि ब्लड शुगर को संतुलित बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है।

    अक्सर लोग खाना खाने के बाद तुरंत बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आइए जानते हैं कि खाने के बाद 10 मिनट की वॉक किस तरह ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मददगार हो सकती है।


    मांसपेशियां कैसे घटाती हैं ब्लड शुगर

    जब हम भोजन करते हैं, तो शरीर उसे ग्लूकोज में बदल देता है, जो खून में पहुंच जाता है। इसके बाद पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, ताकि ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंच सके और ऊर्जा में बदल जाए। वॉक के दौरान मांसपेशियों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इस वजह से वे खून से ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करने लगती हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है।

    इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है बेहतर

    अगर आप रोजाना खाने के बाद टहलते हैं, तो इससे शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए शरीर को कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। रिसर्च के मुताबिक, खासतौर पर रात के खाने के बाद 10–15 मिनट की वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल में करीब 30 प्रतिशत तक की कमी देखी जा सकती है।

    सही समय और अवधि क्यों है जरूरी

    खाने के 30 मिनट से 1 घंटे के भीतर वॉक करना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान ब्लड शुगर का स्तर सबसे ज्यादा होता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए लंबी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी काफी असर दिखा सकती है।

    वॉक को रूटीन में कैसे शामिल करें?

    • नियमितता बनाए रखें: रोजाना खाने के बाद टहलने की आदत डालें।

    • धीमी शुरुआत करें: अगर आप एक्सरसाइज के आदी नहीं हैं, तो आरामदायक गति से चलें।

    • पानी पीना न भूलें: वॉक से पहले और बाद में खुद को हाइड्रेट रखें।

    ब्लड शुगर के अलावा और भी फायदे

    खाने के बाद टहलने से सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं, बल्कि पाचन बेहतर होता है, दिल की सेहत मजबूत होती है और तनाव भी कम महसूस होता है। कुल मिलाकर, अगर आप अपनी दिनचर्या में खाने के बाद 10 मिनट की वॉक जोड़ लेते हैं, तो यह एक छोटा सा बदलाव आपकी सेहत में बड़ा सुधार ला सकता है।

    अस्वीकरण: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

