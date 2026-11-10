Diwali Diet: दीवाली के पकवानों के बाद अब खानपान में लाएं सुधार, हल्का भोजन और वाॅक से लौटेगी फुर्ती

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिवाली पर मिठाइयों, नमकीन और तरह-तरह के पकवानों का स्वाद लेने के बाद अब लोग अपनी सेहत और बढ़ते वजन को लेकर सजग हो रहे हैं। लगातार भारी और तला-भुना भोजन करने से कई लोगों को पेट भारी रहने, एसिडिटी और सुस्ती जैसी परेशानियां महसूस हो रही हैं। ऐसे में लोग खानपान में बदलाव कर शरीर को फिर से सक्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर की डाइटीशियंस के अनुसार, त्योहार के बाद शरीर को किसी खास डिटाक्स डाइट की नहीं, बल्कि संतुलित खानपान, पर्याप्त पानी और नियमित शारीरिक गतिविधियों की जरूरत होती है।

हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लें डाइटीशियन रश्मि श्रीवास्तव बताती हैं कि दिवाली के दौरान भारी और तला-भुना भोजन करने से पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है।

ऐसे में कुछ दिनों तक हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लेना फायदेमंद रहता है।

भोजन में अंकुरित अनाज, वेजिटेबल सूप और मौसमी सब्जियों को शामिल करें।

एक-दो सप्ताह तक अतिरिक्त शक्कर और मिठाइयों से दूरी बनाएं।

नींबू-पुदीना का पानी, जीरा और अजवाइन का पानी भी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

नींबू में मौजूद विटामिन-सी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उपयोगी है।

वहीं, जीरा और अजवाइन का पानी पाचन संबंधी परेशानी में राहत दे सकता है।

इसके साथ ही रोजाना वॉक और हल्का व्यायाम शुरू करना चाहिए। फल-सब्जियों से पूरी करें फाइबर की जरूरत डाइटीशियंस के अनुसार, त्योहार के बाद खानपान में मौसमी फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर रखने में मदद करता है। इसके लिए खीरा, गाजर, सलाद, अंकुरित अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। फाइबरयुक्त भोजन से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अनावश्यक खाने की आदत पर भी नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। भोजन में विविधता रखें और पर्याप्त मात्रा में फल-सब्जियां शामिल करें।