मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

Diwali Diet: दीवाली के पकवानों के बाद अब खानपान में लाएं सुधार, हल्का भोजन और वाॅक से लौटेगी फुर्ती

डाइटीशियंस के अनुसार, त्योहार के बाद खानपान में मौसमी फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर रखने में मदद करता है। इसके लिए खीरा, गाजर, सलाद, अंकुरित अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें।

By Daksha VaidkarEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 06:20:01 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 06:31:16 PM (IST)
Diwali Diet: दीवाली के पकवानों के बाद अब खानपान में लाएं सुधार, हल्का भोजन और वाॅक से लौटेगी फुर्ती
दीवाली के बाद अब खानपान पर करें कंट्रोल।

HighLights

  1. डाइटीशियन की सलाह- मौसमी फल-सब्जियां खाएं।
  2. पर्याप्त पानी, फाइबरयुक्त आहार को दें प्राथमिकता।
  3. लोगों को अब सुस्ती जैसी परेशानियां महसूस हो रही हैं।

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिवाली पर मिठाइयों, नमकीन और तरह-तरह के पकवानों का स्वाद लेने के बाद अब लोग अपनी सेहत और बढ़ते वजन को लेकर सजग हो रहे हैं। लगातार भारी और तला-भुना भोजन करने से कई लोगों को पेट भारी रहने, एसिडिटी और सुस्ती जैसी परेशानियां महसूस हो रही हैं। ऐसे में लोग खानपान में बदलाव कर शरीर को फिर से सक्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर की डाइटीशियंस के अनुसार, त्योहार के बाद शरीर को किसी खास डिटाक्स डाइट की नहीं, बल्कि संतुलित खानपान, पर्याप्त पानी और नियमित शारीरिक गतिविधियों की जरूरत होती है।

हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लें

  • डाइटीशियन रश्मि श्रीवास्तव बताती हैं कि दिवाली के दौरान भारी और तला-भुना भोजन करने से पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है।

  • ऐसे में कुछ दिनों तक हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लेना फायदेमंद रहता है।

  • भोजन में अंकुरित अनाज, वेजिटेबल सूप और मौसमी सब्जियों को शामिल करें।

  • एक-दो सप्ताह तक अतिरिक्त शक्कर और मिठाइयों से दूरी बनाएं।

  • नींबू-पुदीना का पानी, जीरा और अजवाइन का पानी भी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

  • नींबू में मौजूद विटामिन-सी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उपयोगी है।

  • वहीं, जीरा और अजवाइन का पानी पाचन संबंधी परेशानी में राहत दे सकता है।

  • इसके साथ ही रोजाना वॉक और हल्का व्यायाम शुरू करना चाहिए।

फल-सब्जियों से पूरी करें फाइबर की जरूरत

डाइटीशियंस के अनुसार, त्योहार के बाद खानपान में मौसमी फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर रखने में मदद करता है। इसके लिए खीरा, गाजर, सलाद, अंकुरित अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। फाइबरयुक्त भोजन से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अनावश्यक खाने की आदत पर भी नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। भोजन में विविधता रखें और पर्याप्त मात्रा में फल-सब्जियां शामिल करें।


पानी और हेल्दी ड्रिंक्स से रखें खुद को हाइड्रेट

डाइटीशियन डा. दीपिका चौधरी बताती हैं कि दिवाली पर स्नैक्स और मिठाइयों के अधिक सेवन से वजन बढ़ने के साथ एसिडिटी और पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। सौंफ और अजवाइन का पानी भी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। सुबह उठकर एक गिलास सादा या गुनगुना पानी पी सकते हैं। चाहें तो इसमें नींबू भी मिला सकते हैं। नारियल पानी भी शरीर में पानी की कमी पूरी करने का अच्छा विकल्प है। इसके अलावा घर पर बने ताजे पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। वजन नियंत्रित करने के लिए डांसिंग, साइकिलिंग, योग और नियमित वॉक जैसी गतिविधियां भी फायदेमंद हैं।

संतुलित खानपान से लौटेगी ऊर्जा और ताजगी

त्योहार के बाद खानपान में सुधार करने से पाचन बेहतर रखने और शरीर को फिर से सक्रिय बनाने में मदद मिलती है। पौष्टिक भोजन से शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। पर्याप्त नींद, पानी और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने से ऊर्जा और फुर्ती बनी रहती है।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।