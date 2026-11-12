लाइफस्टाइल डेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। अब यह सवालों के जवाब देने से लेकर बीमारी की जानकारी देने, गाड़ी चलाने और कई तरह के काम करने तक में मदद कर रहा है। लेकिन जिस तकनीक पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं, वही कुछ परिस्थितियों में जानलेवा भी साबित हो सकती है। खतरा सिर्फ रोबोट के इंसानों पर हमला करने का नहीं है। AI की गलत जानकारी, धोखाधड़ी और बिना निगरानी के लिए गए फैसले भी लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं।

1. अपना टारगेट पूरा करने के लिए इंसानों को ही नुकसान पहुंचा सकता है AI AI को कोई काम दिया जाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध जानकारी और तरीकों का इस्तेमाल करता है। लेकिन खतरा तब पैदा हो सकता है, जब AI को दिए गए लक्ष्य और इंसानों की सुरक्षा के बीच तालमेल न हो। इसे तकनीकी भाषा में ‘एलाइनमेंट प्रॉब्लम’ कहते हैं।

इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी AI को कहा जाए कि दुनिया में कैंसर के मरीजों की संख्या कम करनी है और वह इस निर्देश को बिना समझदारी के लागू करे, तो वह मरीजों की संख्या घटाने का गलत रास्ता भी चुन सकता है। यह एक काल्पनिक उदाहरण है, लेकिन इससे समझ आता है कि केवल लक्ष्य पूरा करना काफी नहीं है। AI को यह भी समझना जरूरी है कि उसे कौन-से काम नहीं करने चाहिए। 2. साइबर अटैक करके जरूरी सेवाओं को ठप कर सकता है AI की मदद से साइबर अपराधी पहले से ज्यादा तेजी से धोखाधड़ी और हैकिंग की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसे सिस्टम अस्पतालों, बिजली ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क या परिवहन व्यवस्था को निशाना बनाएं, तो इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है।

मसलन, किसी अस्पताल का डिजिटल सिस्टम ठप होने से मरीजों का इलाज प्रभावित हो सकता है। इसी तरह बिजली या संचार व्यवस्था पर हमला होने से जरूरी सेवाएं बाधित हो सकती हैं। अक्टूबर 2026 में भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने भी AI एजेंट्स के जरिए अनधिकृत पहुंच और साइबर हमलों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की थी। 3. जैविक और रासायनिक हथियार बनाने में मददगार बन सकता है AI का इस्तेमाल विज्ञान और मेडिकल रिसर्च में भी हो रहा है। इससे नई दवाओं और बीमारियों के इलाज पर काम करना आसान हो सकता है। लेकिन इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल जैविक और रासायनिक हथियारों से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों को चिंता है कि अगर गलत इरादे वाले लोगों के हाथ में ऐसी तकनीक पहुंच गई, तो वे खतरनाक जैविक पदार्थों या हथियारों से जुड़ी रिसर्च में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, मौजूदा AI सिस्टम अपने आप ऐसे हथियार बना सकते हैं, इसका पुख्ता प्रमाण अभी नहीं है। यह भविष्य से जुड़ा एक गंभीर जोखिम है। 4. युद्ध और परमाणु हमले का खतरा बढ़ा सकता है युद्ध के दौरान कई फैसले कुछ ही मिनटों में लेने पड़ते हैं। अगर किसी देश की सेना AI पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाए और उसे गलत जानकारी मिल जाए, तो हालात बिगड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, AI किसी गलत संकेत को दुश्मन का हमला समझ ले या सैन्य अधिकारियों तक गलत सूचना पहुंचा दे, तो जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ सकता है।