लाइफस्टाइल डेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। अब यह सवालों के जवाब देने से लेकर बीमारी की जानकारी देने, गाड़ी चलाने और कई तरह के काम करने तक में मदद कर रहा है। लेकिन जिस तकनीक पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं, वही कुछ परिस्थितियों में जानलेवा भी साबित हो सकती है। खतरा सिर्फ रोबोट के इंसानों पर हमला करने का नहीं है। AI की गलत जानकारी, धोखाधड़ी और बिना निगरानी के लिए गए फैसले भी लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं।
AI को कोई काम दिया जाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध जानकारी और तरीकों का इस्तेमाल करता है। लेकिन खतरा तब पैदा हो सकता है, जब AI को दिए गए लक्ष्य और इंसानों की सुरक्षा के बीच तालमेल न हो। इसे तकनीकी भाषा में ‘एलाइनमेंट प्रॉब्लम’ कहते हैं।
इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी AI को कहा जाए कि दुनिया में कैंसर के मरीजों की संख्या कम करनी है और वह इस निर्देश को बिना समझदारी के लागू करे, तो वह मरीजों की संख्या घटाने का गलत रास्ता भी चुन सकता है। यह एक काल्पनिक उदाहरण है, लेकिन इससे समझ आता है कि केवल लक्ष्य पूरा करना काफी नहीं है। AI को यह भी समझना जरूरी है कि उसे कौन-से काम नहीं करने चाहिए।
AI की मदद से साइबर अपराधी पहले से ज्यादा तेजी से धोखाधड़ी और हैकिंग की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसे सिस्टम अस्पतालों, बिजली ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क या परिवहन व्यवस्था को निशाना बनाएं, तो इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है।
मसलन, किसी अस्पताल का डिजिटल सिस्टम ठप होने से मरीजों का इलाज प्रभावित हो सकता है। इसी तरह बिजली या संचार व्यवस्था पर हमला होने से जरूरी सेवाएं बाधित हो सकती हैं। अक्टूबर 2026 में भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने भी AI एजेंट्स के जरिए अनधिकृत पहुंच और साइबर हमलों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की थी।
AI का इस्तेमाल विज्ञान और मेडिकल रिसर्च में भी हो रहा है। इससे नई दवाओं और बीमारियों के इलाज पर काम करना आसान हो सकता है। लेकिन इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल जैविक और रासायनिक हथियारों से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए भी किया जा सकता है।
विशेषज्ञों को चिंता है कि अगर गलत इरादे वाले लोगों के हाथ में ऐसी तकनीक पहुंच गई, तो वे खतरनाक जैविक पदार्थों या हथियारों से जुड़ी रिसर्च में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, मौजूदा AI सिस्टम अपने आप ऐसे हथियार बना सकते हैं, इसका पुख्ता प्रमाण अभी नहीं है। यह भविष्य से जुड़ा एक गंभीर जोखिम है।
युद्ध के दौरान कई फैसले कुछ ही मिनटों में लेने पड़ते हैं। अगर किसी देश की सेना AI पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाए और उसे गलत जानकारी मिल जाए, तो हालात बिगड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, AI किसी गलत संकेत को दुश्मन का हमला समझ ले या सैन्य अधिकारियों तक गलत सूचना पहुंचा दे, तो जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ सकता है।
परमाणु हथियारों से जुड़े फैसलों में ऐसी गलती बेहद खतरनाक हो सकती है। सितंबर 1983 में सोवियत संघ के एक सैन्य अधिकारी ने अमेरिका की ओर से मिसाइल हमले का गलत अलर्ट मिलने के बावजूद जवाबी हमला नहीं किया था। बाद में पता चला कि वह अलर्ट गलत था। इस घटना से समझ आता है कि युद्ध जैसे हालात में मानवीय समझ और फैसले कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर ऐसे संवेदनशील फैसले पूरी तरह AI पर छोड़ दिए जाएं, तो खतरा बढ़ सकता है।
AI को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि भविष्य में अगर यह इंसानों से कहीं ज्यादा सक्षम हो गया और इसके काम करने के तरीके पर हमारा नियंत्रण कमजोर पड़ गया, तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने भविष्य में AI से मानव सभ्यता को खतरे की आशंका जताई है। हालांकि, इस खतरे की वास्तविक संभावना और समय को लेकर वैज्ञानिकों के बीच सहमति नहीं है।
फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि AI में इंसानों की तरह चेतना आ गई है या वह खुद से इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रहा है। असली चिंता यह है कि इंसान खुद AI का गलत इस्तेमाल कर सकता है या उसे बिना पर्याप्त निगरानी के ऐसे काम सौंप सकता है, जिनमें छोटी सी गलती भी बड़ी तबाही की वजह बन जाए।