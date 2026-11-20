नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सर्दी का मौसम वैसे तो हेल्दी सीजन में गिना जाता है, लेकिन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों और जोड़ों के दर्द की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए इस मौसम में सेहत का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। ठंड के दिनों में ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव की समस्या देखी जाती है और इस वजह से दिल संबंधी शिकायतें भी हो सकती हैं।

ऐसे में सही दिनचर्या का पालन करने के साथ खान-पान का ध्यान रखा जाना भी आवश्यक है। इससे बहुत हद तक शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी जीवनशैली से जुड़ी हुई समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। नईदुनिया के हेलो डाक्टर कार्यक्रम में पाठकों के सवालों का जवाब देते हुए यह बातें एमवाय अस्पताल के मेडिसिन विभाग के सह प्राध्यापक डाॅ. अशोक ठाकुर ने कही। फेस्टिव सीजन और शादियों की शुरुआत होने से कई बार खान-पान पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। इसका असर सीधे ब्लड शुगर बढ़ने और बीपी में उतार-चढ़ाव के तौर पर दिखने लगता है। ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए नमक कम खाएं। इसके अलावा अचार, पापड़, सेव और मिक्चर से पूरी तरह से दूरी बना लें। डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए मीठे से दूरी बनाने के साथ ही नियमित पैदल चलना और हल्का फुल्का व्यायाम आवश्यक है।

पाठकों के सवाल, चिकित्सक के जवाब मेरी उम्र 65 साल की हो चुकी है और मेरा ब्लड प्रेशर कम-ज्यादा होता रहता है। मेरा प्रोस्टेट का आपरेशन भी हो चुका है, बीपी को कैसे कंट्रोल में रखें। - मधुकर इंगले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाई का सेवन नियमित रूप से करना जरूरी है। इससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। यह देखा गया है कि बीपी की दवाइयां लेने के बाद अचानक छोड़ देने से बीपी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ने लगता है, इसीलिए दवा को नियमित लेने की आदत डालें। खान-पान में परहेज का ध्यान रखें और सीमित मात्रा में ही नमक का सेवन करें। सर्दी का मौसम शुरू होते ही जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। एक घुटने में ज्यादा समस्या है और चलने में परेशानी होती है। - तुलसीराम व्यास आपने जो समस्या बताई है वह घुटने में घिसाव हो जाने की लग रही है। इसके लिए घुटनों से जुड़े व्यायाम करना चाहिए। सीधे जमीन पर न बैठें। पालकी लगाकर बैठने से बचें, वरना घुटनों की समस्या बढ़ सकती है। बहुत आवश्यक न हो तो सीढ़ियां न चढ़ें। इसके साथ ही आप किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से भी संपर्क कर अपनी स्थिति से अवगत कराएं।