    कब्ज से राहत पाने के लिए घी का पानी है वरदान, पीने से मिलेंगे कई और फायदे

    बढ़ती अनियमित जीवनशैली और गलत खानपान के कारण कब्ज आम समस्या बनती जा रही है। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, जीरा पानी की जगह घी का पानी कब्ज में अधिक फायदेमंद है। यह आंतों को चिकनाई देकर मल त्याग आसान बनाता है। पपीता खाना और पर्याप्त पानी भी राहत देता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 12:26:44 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 12:26:44 PM (IST)
    कब्ज से राहत पाने के लिए घी का पानी है वरदान, पीने से मिलेंगे कई और फायदे
    घी का पानी है बेहद गुणकारी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कब्ज में जीरा पानी उतना कारगर नहीं होता
    2. घी का गुनगुना पानी तुरंत राहत दिला सकता
    3. पपीता पाचन सुधारकर कब्ज कम करता है

    लाइफस्टाइल डेस्क। आज की व्यस्त और अनियमित जीवनशैली में लोग अपनी सेहत को लेकर लापरवाह होते जा रहे हैं। खासकर गलत खान-पान, कम पानी पीना और शारीरिक सक्रियता की कमी के चलते कब्ज की समस्या तेजी से बढ़ रही है।

    यह भले ही आम परेशानी लगे, लेकिन इसे नजरअंदाज करना गंभीर पाचन संबंधी समस्याएं दे सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, सिर्फ कुछ छोटे-छोटे घरेलू बदलाव करके इस दिक्कत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

    मुंबई की सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और Eatfit24/7 की फाउंडर श्वेता शाह ने सोशल मीडिया पर कब्ज से राहत के लिए एक सरल उपाय साझा किया है। कई लोग कब्ज से राहत पाने के लिए जीरे का पानी पीते हैं, लेकिन श्वेता के अनुसार इसकी जगह घी का पानी अधिक फायदेमंद हो सकता है।


    

    घी का पानी ज्यादा असरदार

    श्वेता शाह ने बताया कि जीरा पानी पाचन के लिए अच्छा जरूर है, लेकिन कब्ज की समस्या में यह तुरंत लाभ नहीं देता। जबकि घी का पानी आंतों को चिकनाई प्रदान करता है, जिससे मल को नरम और बाहर निकालना आसान हो जाता है।

    एक गिलास गुनगुने पानी में आधा से एक चम्मच देसी घी मिलाकर सुबह खाली पेट पिया जाए, तो तुरंत आराम मिल सकता है।

    कब्ज में क्या खाएं और क्या न खाएं?

    कब्ज के दौरान अनार खाना कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद टैनिन तत्व मल को सख्त कर देता है। इसके मुकाबले पपीता बेहतर विकल्प है। इसमें मौजूद पैपेन एंजाइम और फाइबर पाचन को दुरुस्त कर आंतों को राहत देता है।

    

    घी का पानी देगा कई हेल्थ बेनिफिट्स

    • पाचन तंत्र को बेहतर बनाए

    • मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे

    • त्वचा में निखार लाए

    • दिनभर ऊर्जा बनाए रखे

    • जोड़ों के दर्द में भी राहत दे

    कब करें डॉक्टर से संपर्क?

    • कब्ज कई दिनों तक बनी रहे

    • पेट लगातार भारी या दर्द महसूस हो

    • मल त्याग में अत्यधिक कठिनाई हो

    जरूरी सलाह

    • दिन में 7–8 गिलास पानी जरूर पिएं

    • हल्की एक्सरसाइज, वॉक और स्ट्रेचिंग शामिल करें

    • खान-पान में फाइबर युक्त चीजें बढ़ाएं

