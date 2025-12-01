कब्ज से राहत पाने के लिए घी का पानी है वरदान, पीने से मिलेंगे कई और फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क। आज की व्यस्त और अनियमित जीवनशैली में लोग अपनी सेहत को लेकर लापरवाह होते जा रहे हैं। खासकर गलत खान-पान, कम पानी पीना और शारीरिक सक्रियता की कमी के चलते कब्ज की समस्या तेजी से बढ़ रही है।

यह भले ही आम परेशानी लगे, लेकिन इसे नजरअंदाज करना गंभीर पाचन संबंधी समस्याएं दे सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, सिर्फ कुछ छोटे-छोटे घरेलू बदलाव करके इस दिक्कत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मुंबई की सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और Eatfit24/7 की फाउंडर श्वेता शाह ने सोशल मीडिया पर कब्ज से राहत के लिए एक सरल उपाय साझा किया है। कई लोग कब्ज से राहत पाने के लिए जीरे का पानी पीते हैं, लेकिन श्वेता के अनुसार इसकी जगह घी का पानी अधिक फायदेमंद हो सकता है।

घी का पानी ज्यादा असरदार श्वेता शाह ने बताया कि जीरा पानी पाचन के लिए अच्छा जरूर है, लेकिन कब्ज की समस्या में यह तुरंत लाभ नहीं देता। जबकि घी का पानी आंतों को चिकनाई प्रदान करता है, जिससे मल को नरम और बाहर निकालना आसान हो जाता है। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा से एक चम्मच देसी घी मिलाकर सुबह खाली पेट पिया जाए, तो तुरंत आराम मिल सकता है। कब्ज में क्या खाएं और क्या न खाएं? कब्ज के दौरान अनार खाना कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद टैनिन तत्व मल को सख्त कर देता है। इसके मुकाबले पपीता बेहतर विकल्प है। इसमें मौजूद पैपेन एंजाइम और फाइबर पाचन को दुरुस्त कर आंतों को राहत देता है।