रोज सुबह पिएं चुकंदर और नींबू का जूस, मिलेंगे 7 चौंकाने वाले फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क: रोज सुबह चुकंदर का जूस और नींबू मिलाकर (Beetroot Juice With Lemon Benefits) पीना शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। चुकंदर में आयरन, फोलेट, फाइबर और नाइट्रेट्स जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत सुधारने में मदद करते हैं। नींबू का रस विटामिन-सी का प्राकृतिक स्रोत है, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।

चुकंदर आयरन, फोलेट और विटामिन-बी12 का स्रोत है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। नींबू का विटामिन-सी इसे शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। यह जूस एनीमिया या खून की कमी से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है।

2. दिल की सेहत के लिए लाभकारी

चुकंदर में पाए जाने वाले नाइट्रेट्स ब्लड वेसल्स को चौड़ा करते हैं और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखते हैं। इससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है।

3. इम्युनिटी बूस्टर

चुकंदर और नींबू में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नियमित सेवन से सर्दी-जुकाम, इन्फेक्शन और अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।

4. पाचन तंत्र को मजबूत बनाए

चुकंदर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। नींबू का रस टॉक्सिन्स बाहर निकालकर लिवर को डिटॉक्सीफाई करता है और पेट की सफाई करता है।

5. वजन घटाने में सहायक

यह जूस मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर एक्स्ट्रा फैट घटाने में मदद करता है। नींबू फैट बर्निंग प्रक्रिया को तेज करता है और पेट लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग से बचा जा सकता है।

6. त्वचा और बालों के लिए गुणकारी

चुकंदर और नींबू में मौजूद पोषक तत्व त्वचा की रंगत निखारते हैं, झुर्रियों और कील-मुहांसों को कम करते हैं। आयरन और विटामिन बालों को मजबूत बनाते हैं और झड़ने की समस्या को घटाते हैं।

7. ऊर्जा स्तर बढ़ाए

चुकंदर का जूस थकान कम कर स्टेमिना बढ़ाता है। इसमें मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर बनाते हैं, जिससे दिनभर एनर्जी बनी रहती है।

ऐसे करें तैयार

एक मध्यम चुकंदर को छीलकर छोटे टुकड़ों में काटें। जूसर में डालकर जूस निकालें। इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ें और स्वादानुसार काला या सेंधा नमक मिलाएं। इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे असरदार है।

Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।