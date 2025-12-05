सर्दियों में वरदान से कम नहीं है एलोवेरा, स्किन और बालों के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों के मौसम में त्वचा रुखी, बेजान और खिंची-खिंची महसूस होने लगती है, जबकि बाल टूटने-झड़ने और रूसी की समस्या से घिर जाते हैं। ऐसे में एलोवेरा एक प्राकृतिक संजीवनी की तरह काम करता है।
इसकी जेल में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा और बालों की गहराई से मरम्मत करते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के चमक व नमी लौटाते हैं।
आइए जानते हैं कि सर्दियों में एलोवेरा आपके स्किन और हेयर केयर रूटीन को कैसे बदल सकता है और इसे इस्तेमाल करने के आसान घरेलू तरीके क्या हैं।
एलोवेरा में विटामिन A, C, E, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सर्दियों में स्किन को गहराई से पोषण देते हैं।
नहाने के बाद हल्की गीली त्वचा पर एलोवेरा जेल की थोड़ी मात्रा लगाएं। यह त्वचा में गहराई तक जाकर हाइड्रेशन लॉक करता है।
1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच शहद इन दोनों को मिलाकर 15–20 मिनट चेहरे पर लगाएं। यह पैक स्किन को तुरंत सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है।
सोने से पहले चेहरा धोकर एलोवेरा जेल की पतली परत लगाएं। रात भर त्वचा रिपेयर होगी और सुबह स्किन फ्रेश दिखेगी।
एलोवेरा जेल में 2–3 बूंद बादाम तेल मिलाएं। यह सर्दियों में एक्स्ट्रा मॉइश्चर प्रदान करता है।
ताजे एलोवेरा का जेल निकालें, स्कैल्प और बालों की लंबाई पर लगाएं। 30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें।
2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नारियल तेल बालों में लगाकर 45 मिनट रखें। यह मास्क बालों को गहरी नमी देता है और टूटना कम करता है।
खुजली, रूसी और स्कैल्प इरिटेशन के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच दही, स्कैल्प पर लगाकर 20–25 मिनट बाद धो लें।