    सर्दियों में वरदान से कम नहीं है एलोवेरा, स्किन और बालों के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

    एलोवेरा एक प्राकृतिक संजीवनी की तरह काम करता है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में एलोवेरा आपके स्किन और हेयर केयर रूटीन को कैसे बदल सकता है और इसे इस्तेमाल करने के आसान घरेलू तरीके क्या हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 08:46:37 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 08:46:37 AM (IST)
    स्किन और बालों के लिए एलोवेरा के फायदे।

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों के मौसम में त्वचा रुखी, बेजान और खिंची-खिंची महसूस होने लगती है, जबकि बाल टूटने-झड़ने और रूसी की समस्या से घिर जाते हैं। ऐसे में एलोवेरा एक प्राकृतिक संजीवनी की तरह काम करता है।

    इसकी जेल में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा और बालों की गहराई से मरम्मत करते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के चमक व नमी लौटाते हैं।

    आइए जानते हैं कि सर्दियों में एलोवेरा आपके स्किन और हेयर केयर रूटीन को कैसे बदल सकता है और इसे इस्तेमाल करने के आसान घरेलू तरीके क्या हैं।

    एलोवेरा त्वचा के लिए क्यों है फायदेमंद?

    एलोवेरा में विटामिन A, C, E, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सर्दियों में स्किन को गहराई से पोषण देते हैं।

    एलोवेरा के फायदे

    • त्वचा में नमी बनाए रखता है और ड्राईनेस दूर करता है

    • रुखापन, लालिमा और जलन को कम करता है

    • त्वचा को ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाता है

    • झुर्रियों व फाइन लाइंस की शुरुआत को धीमा करता है

    • एक्ने और पिंपल्स को शांत करता है

    • स्किन बैरियर को मजबूत करता है

    सर्दियों में एलोवेरा लगाने के सही तरीके

    1. मॉइश्चराइजर की तरह इस्तेमाल

    नहाने के बाद हल्की गीली त्वचा पर एलोवेरा जेल की थोड़ी मात्रा लगाएं। यह त्वचा में गहराई तक जाकर हाइड्रेशन लॉक करता है।

    2. एलोवेरा + शहद फेस पैक

    1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच शहद इन दोनों को मिलाकर 15–20 मिनट चेहरे पर लगाएं। यह पैक स्किन को तुरंत सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है।

    3. नाइट रिपेयर जेल

    सोने से पहले चेहरा धोकर एलोवेरा जेल की पतली परत लगाएं। रात भर त्वचा रिपेयर होगी और सुबह स्किन फ्रेश दिखेगी।

    4. ड्राई स्किन के लिए एलोवेरा + बादाम तेल

    एलोवेरा जेल में 2–3 बूंद बादाम तेल मिलाएं। यह सर्दियों में एक्स्ट्रा मॉइश्चर प्रदान करता है।

    एलोवेरा बालों के लिए कैसे करता है कमाल?

    • स्कैल्प को शांत करता है और रूसी कम करता है

    • ड्राई और फ्रिज़ी बालों को स्मूद बनाता है

    • टूटने-झड़ने को रोकता है

    • बालों की जड़ें मजबूत करता है

    • बालों को प्राकृतिक चमक देता है

    बालों में एलोवेरा लगाने के आसान तरीके

    1. एलोवेरा जेल सीधा स्कैल्प पर

    ताजे एलोवेरा का जेल निकालें, स्कैल्प और बालों की लंबाई पर लगाएं। 30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें।

    2. एलोवेरा + नारियल तेल हेयर मास्क

    2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नारियल तेल बालों में लगाकर 45 मिनट रखें। यह मास्क बालों को गहरी नमी देता है और टूटना कम करता है।

    3. एलोवेरा + दही

    खुजली, रूसी और स्कैल्प इरिटेशन के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच दही, स्कैल्प पर लगाकर 20–25 मिनट बाद धो लें।

    महत्वपूर्ण सावधानियां

    • संवेदनशील त्वचा है तो पैच टेस्ट जरूर करें

    • आंखों के पास जेल लगाने से बचें

    • ताजे एलोवेरा का जेल सबसे बेहतर माना जाता है

    • बालों पर बहुत अधिक मात्रा में न लगाएं, वरना चिपचिपाहट बढ़ सकती है


