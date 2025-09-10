मेरी खबरें
    इस 3 तरीकों से करें फिटकरी का इस्तेमाल, स्किन और बालों को मिलेंगे जबरदस्त फायदे

    Alum Benefits: फिटकरी का इस्तेमाल करने कई फायदे हो सकते हैं। यह न सिर्फ पानी शुद्ध करने या छोटे कट-घाव को ठीक करने में मदद करती है, बल्कि स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 10:33:21 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 10:58:46 AM (IST)
    इस 3 तरीकों से करें फिटकरी का इस्तेमाल, स्किन और बालों को मिलेंगे जबरदस्त फायदे
    Benefits of applying alum

    डिजिटल डेस्क। फिटकरी (Alum) का इस्तेमाल आमतौर पर पानी शुद्ध करने या छोटे कट-घाव पर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। इसके नियमित इस्तेमाल से आप कई ब्यूटी और हेल्थ प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं।

    स्किन के लिए फिटकरी के फायदे (Benefits of Using Fitkari)

    1. पिंपल्स और एक्ने में राहत - फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा को इंफेक्शन से बचाते हैं और पिंपल्स कम करने में मदद करते हैं।

    2. झुर्रियां घटाए - उम्र बढ़ने के साथ आने वाली फाइन लाइंस और झुर्रियों को कम करने में फिटकरी का पानी फायदेमंद है।

    3. ग्लोइंग स्किन - फिटकरी से फेस वॉश करने पर डेड स्किन हटती है और चेहरा नेचुरल ग्लो करने लगता है।

    4. कट या घाव पर असरदार - अगर शेविंग के दौरान कट लग जाए तो फिटकरी का छोटा टुकड़ा लगाने से ब्लीडिंग रुक जाती है और इंफेक्शन नहीं होता।

    बालों के लिए फिटकरी के फायदे

    1. डैंड्रफ से छुटकारा - फिटकरी का पानी सिर की खुजली और डैंड्रफ को कम करता है।

    2. हेयर फॉल कम करे - इसमें मौजूद मिनरल्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे हेयर फॉल कम होता है।

    3. स्कैल्प को साफ रखे - फिटकरी का एंटी-फंगल गुण स्कैल्प को साफ और हेल्दी रखता है।

    फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करें?

    • एक गिलास पानी में फिटकरी का छोटा टुकड़ा डालकर रख दें और उस पानी से चेहरा धोएं।

    • फिटकरी पाउडर को गुलाबजल में मिलाकर फेसपैक की तरह लगाएं।

    • डैंड्रफ की समस्या हो तो शैंपू के बाद फिटकरी वाला पानी स्कैल्प पर लगाएं।

    सावधानियां

    • फिटकरी का ज्यादा इस्तेमाल करने से स्किन ड्राई हो सकती है।

    • हमेशा थोड़ी मात्रा में और जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें।

