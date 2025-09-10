इस 3 तरीकों से करें फिटकरी का इस्तेमाल, स्किन और बालों को मिलेंगे जबरदस्त फायदे

डिजिटल डेस्क। फिटकरी (Alum) का इस्तेमाल आमतौर पर पानी शुद्ध करने या छोटे कट-घाव पर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। इसके नियमित इस्तेमाल से आप कई ब्यूटी और हेल्थ प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं।
1. पिंपल्स और एक्ने में राहत - फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा को इंफेक्शन से बचाते हैं और पिंपल्स कम करने में मदद करते हैं।
2. झुर्रियां घटाए - उम्र बढ़ने के साथ आने वाली फाइन लाइंस और झुर्रियों को कम करने में फिटकरी का पानी फायदेमंद है।
3. ग्लोइंग स्किन - फिटकरी से फेस वॉश करने पर डेड स्किन हटती है और चेहरा नेचुरल ग्लो करने लगता है।
4. कट या घाव पर असरदार - अगर शेविंग के दौरान कट लग जाए तो फिटकरी का छोटा टुकड़ा लगाने से ब्लीडिंग रुक जाती है और इंफेक्शन नहीं होता।
1. डैंड्रफ से छुटकारा - फिटकरी का पानी सिर की खुजली और डैंड्रफ को कम करता है।
2. हेयर फॉल कम करे - इसमें मौजूद मिनरल्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे हेयर फॉल कम होता है।
3. स्कैल्प को साफ रखे - फिटकरी का एंटी-फंगल गुण स्कैल्प को साफ और हेल्दी रखता है।