    मेथी का पानी (Methi Water) अगर रोज सुबह खाली पेट पिया जाए, तो यह न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है बल्कि कई समस्याओं में असरदार साबित हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसके सेवन का सही तरीका।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 08:06:59 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 08:41:19 AM (IST)
    इन 2 समस्याओं में सुबह खाली पेट पिएं मेथी दाने का पानी... पहले जान लें सेवन का सही तरीका

    डिजिटल डेस्क। आज की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में डायबिटीज (Sugar) और मोटापा (Obesity) सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्वास्थ्य समस्याएं बन गई हैं। गलत खानपान, तनाव और अनियमित दिनचर्या इन बीमारियों को और भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लोग दवाइयों के साथ-साथ घरेलू नुस्खों की भी तलाश करते हैं।

    उन्हीं नुस्खों में से एक है मेथी का पानी (Methi Water)। इसे अगर रोज सुबह खाली पेट पिया जाए, तो यह न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है बल्कि वजन घटाने में भी बेहद असरदार साबित होता है।

    मेथी के बीज क्यों हैं खास?

    मेथी (Fenugreek Seeds) भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन-A और C जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।

    मेथी के बीजों में गैलैक्टोमैनन (Galactomannan) नामक फाइबर पाया जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। यही कारण है कि मेथी का पानी शुगर और मोटापे दोनों में कारगर माना जाता है।

    मेथी का पानी कैसे बनाएं? (Methi Water Recipe)

    1. रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज एक गिलास पानी में भिगो दें।

    2. सुबह खाली पेट उसी पानी को छानकर पी लें।

    3. भीगे हुए बीजों को चबाकर खाना और भी फायदेमंद होता है।

    4. बेहतर परिणाम पाने के लिए इसे रोजाना कम से कम 2-3 महीने तक अपनाएं।

    मेथी का पानी पीने के फायदे

    1. शुगर कंट्रोल करे

    मेथी के बीज इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखते हैं। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है।

    2. वजन घटाने में मददगार

    मेथी का पानी पीने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज्यादा खाने की आदत कम हो जाती है और वजन घटाने में आसानी होती है।

    3. पाचन तंत्र मजबूत करे

    इसमें मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिलाता है।

    4. हृदय को स्वस्थ रखे

    मेथी का पानी खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है।

    5. शरीर को डिटॉक्स करे

    मेथी का पानी शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है और त्वचा को भी ग्लोइंग बनाता है।

    किन्हें मेथी का पानी नहीं पीना चाहिए?

    • गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

    • जिन लोगों को लो ब्लड शुगर की समस्या रहती है, वे इसका सेवन करने से पहले विशेषज्ञ की राय लें।

    • अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से दस्त या गैस की समस्या हो सकती है।

