सर्दियों की मटर खाने से मिलेंगे 5 हैरान कर देने वाले फायदे, बस जान लें सेवन का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में हरी-हरी मटर नजर आने लगती है। मटर न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं मानी जाती।

इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं मटर खाने के फायदे और इसे डाइट में शामिल करने के सही तरीके।

1. पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

मटर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है। नियमित रूप से मटर खाने से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह आंतों की सेहत को भी मजबूत करती है।

2. वजन घटाने में मददगार

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो मटर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती।

3. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

मटर में मौजूद फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करने में सहायक है।

4. डायबिटीज में लाभकारी

मटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाती। डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में मटर का सेवन कर सकते हैं।

5. इम्युनिटी करे मजबूत

मटर में विटामिन C, विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। सर्दियों में इसका सेवन सर्दी-खांसी से बचाव में मदद करता है।

6. आंखों और त्वचा के लिए फायदेमंद

मटर में ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन जैसे तत्व होते हैं, जो आंखों की रोशनी के लिए अच्छे माने जाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखते हैं।

7. मांसपेशियों को मजबूत बनाए

मटर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो मांसपेशियों की मजबूती और रिकवरी में मदद करता है। यह शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन ऑप्शन है।

मटर खाने का सही तरीका

मटर को आप सब्जी, सूप, पराठा, पुलाव या सलाद के रूप में खा सकते हैं। कोशिश करें कि ज्यादा तला-भुना न खाएं, ताकि इसके पोषक तत्व सुरक्षित रहें।

नोट - यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या में मटर को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।