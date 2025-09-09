रोजाना सुबह खाली पेट पिएं मेथी का पानी, शरीर को मिलेंगे कमाल के फायदे; जानें सेवन का सही तरीका

डिजिटल डेस्क। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और प्राकृतिक नुस्खों को अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना।
मेथी दाने में मौजूद फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई फायदे देते हैं। खासतौर पर कुछ लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है।
मेथी के पानी से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है।
मेथी का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इससे बार-बार खाने की आदत कम होती है।
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है।
गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को मेथी का पानी दूर करने में कारगर है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।
मेथी का पानी हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है। यह पीरियड्स की अनियमितता और मेनोपॉज की समस्याओं में भी राहत पहुंचाता है।