मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रोजाना सुबह खाली पेट पिएं मेथी का पानी, शरीर को मिलेंगे कमाल के फायदे; जानें सेवन का सही तरीका

    Benefits of Methi Water: मेथी दाने में मौजूद फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई फायदे देते हैं। खासतौर पर कुछ लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 04:14:13 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 04:19:13 PM (IST)
    रोजाना सुबह खाली पेट पिएं मेथी का पानी, शरीर को मिलेंगे कमाल के फायदे; जानें सेवन का सही तरीका
    Soaked Fenugreek Seeds Water

    HighLights

    1. इन लोगों के लिए फायदेमंद है मेथी पानी।
    2. मेथी का पानी बनाने का सही तरीका।
    3. सुबह खाली पेट पिएं मेथी का पानी।

    डिजिटल डेस्क। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और प्राकृतिक नुस्खों को अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना।

    मेथी दाने में मौजूद फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई फायदे देते हैं। खासतौर पर कुछ लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है।

    किन लोगों के लिए फायदेमंद है मेथी का पानी?

    1. डायबिटीज में फायदेमंद

    मेथी के पानी से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है।

    2. वजन करेगा कंट्रोल

    मेथी का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इससे बार-बार खाने की आदत कम होती है।

    3. हाई कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा

    इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है।

    4. पाचन समस्या में राहत

    गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को मेथी का पानी दूर करने में कारगर है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।

    5. महिलाओं के लिए फायदेमंद

    मेथी का पानी हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है। यह पीरियड्स की अनियमितता और मेनोपॉज की समस्याओं में भी राहत पहुंचाता है।

    मेथी का पानी बनाने का तरीका

    • रातभर एक गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दें।

    • सुबह खाली पेट इसे छानकर पिएं।

    • चाहें तो भीगे हुए दानों को चबाकर भी खा सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.