    बारिश में बीमारियों से बचने के लिए खाएं ये 6 ड्राई फ्रूट्स, कमजोरी होगी दूर

    बारिश के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये न सिर्फ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 04:34:45 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 04:37:51 PM (IST)
    best dry fruit in rainy season

    HighLights

    1. बरसात का मौसम ठंडक और सुकून लेकर भी आता है।
    2. बारिश में बीमारियों-इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है।
    3. बारिश के मौसम में ये ड्राई फ्रूट्स खाना फायदेमंद है।

    डिजिटल डेस्क। बरसात का मौसम जहां ठंडक और सुकून लेकर आता है, वहीं यह बीमारियों और इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ा देता है। इस मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) कमजोर हो जाती है। ऐसे में खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

    बारिश के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये न सिर्फ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं, तो आइए जानते हैं कि बारिश के मौसम में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए और उनके फायदे क्या हैं।

    1. बादाम (Almonds)

    बादाम में विटामिन E, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।

    ये दिमाग और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

    रोज सुबह 4-5 भीगे हुए बादाम खाने से शरीर को ताकत और एनर्जी मिलती है।

    2. अखरोट (Walnuts)

    अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है।

    यह दिल को स्वस्थ रखने के साथ-साथ दिमागी स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है।

    मानसून में अखरोट खाने से मूड अच्छा रहता है और डिप्रेशन जैसी समस्या दूर होती है।

    3. काजू (Cashews)

    काजू में प्रोटीन, जिंक और मैग्नीशियम पाया जाता है।

    यह शरीर को एनर्जी देता है और कमजोरी दूर करता है।

    बारिश में थोड़ी मात्रा में काजू खाने से पाचन तंत्र भी बेहतर रहता है।

    4. किशमिश (Raisins)

    किशमिश में आयरन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है।

    यह खून की कमी (एनीमिया) को दूर करती है।

    मानसून में किशमिश खाने से पाचन बेहतर होता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती।

    5. पिस्ता (Pistachios)

    पिस्ता कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है।

    इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होता है, जो पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है।

    बारिश के मौसम में पिस्ता खाने से एनर्जी लेवल बढ़ता है।

    6. अंजीर (Figs)

    अंजीर पाचन में सुधार करता है और कब्ज की समस्या से राहत देता है।

    इसमें कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, जो हड्डियों और खून की कमी को पूरा करता है।

    मानसून में 2-3 सूखे अंजीर खाना फायदेमंद माना जाता है।

