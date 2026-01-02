मेरी खबरें
    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 02:00:23 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 02:00:23 PM (IST)
    New Year 2026: नए साल में जरूर करें ये 7 एक्सरसाइज, हमेशा रहेंगे फिट और हेल्दी
    लाइफस्टाइल डेस्क। नया साल 2026 खुद को हेल्दी और एक्टिव बनाने का सबसे अच्छा मौका है। अक्सर लोग फिटनेस का रिजॉल्यूशन तो लेते हैं, लेकिन सही एक्सरसाइज न चुन पाने की वजह से कुछ ही दिनों में रूटीन टूट जाता है।

    अगर आप भी नए साल में एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी चुनें जो आसान हो, असरदार हो और लंबे समय तक निभाई जा सके। यहां जानिए 2026 में फिटनेस की शुरुआत के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन-सी हैं-


    1. वॉकिंग (Walking)

    अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो वॉकिंग सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। रोजाना 30 मिनट तेज चलना दिल को मजबूत बनाता है, वजन कंट्रोल करता है और स्ट्रेस कम करता है। इसकी खास बात यह है कि इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं।

    2. योग (Yoga)

    योग सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखता है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और आसान योगासन शरीर की लचीलापन बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। नए साल में रोज 20-30 मिनट योग करने की आदत डालना बहुत फायदेमंद है।

    3. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज

    सुबह उठते ही हल्की स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियां एक्टिव होती हैं और दिनभर एनर्जी बनी रहती है। यह एक्सरसाइज उन लोगों के लिए खास है जो ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं।

    4. होम वर्कआउट

    अगर जिम जाने का समय नहीं मिलता, तो घर पर ही स्क्वैट्स, पुश-अप्स, प्लैंक और लंजेस जैसी एक्सरसाइज से फिट रहा जा सकता है। सिर्फ 20 मिनट का होम वर्कआउट भी शरीर को शेप में रखने के लिए काफी है।

    5. साइकलिंग

    साइकलिंग वजन घटाने और कार्डियो फिटनेस के लिए शानदार एक्सरसाइज है। यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और दिल की सेहत सुधारती है। सुबह या शाम 20-30 मिनट साइकल चलाना आदर्श है।

    6. डांस वर्कआउट

    अगर आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है, तो डांस को अपनाएं। ज़ुम्बा या फ्री डांस कैलोरी बर्न करने के साथ-साथ मूड भी अच्छा रखता है। यह फिटनेस को एंजॉय करने का सबसे मजेदार तरीका है।

    7. मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज

    फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी जरूरी है। रोज 5-10 मिनट मेडिटेशन करने से फोकस बढ़ता है और तनाव कम होता है, जिससे एक्सरसाइज रूटीन लंबे समय तक बना रहता है।

    नए साल 2026 में फिट रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत कठिन एक्सरसाइज करें। जरूरी है कि आप ऐसी एक्सरसाइज चुनें जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हो और जिसे आप रोजाना कर सकें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन निरंतरता बनाए रखें यही फिटनेस का सबसे बड़ा मंत्र है।

