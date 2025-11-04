आंखें हो रही हैं कमजोर? बस 5 मिनट कर लें ये 5 Eye Exercise, तुरंत मिलेगा आराम

लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल लगातार मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहने की वजह से आंखों में तनाव (Eye Strain) की समस्या आम हो गई है। सूखापन, सिरदर्द, धुंधलापन और थकान जैसी परेशानी आंखों की कमजोरी के संकेत हैं।
ऐसे में जरूरी है कि आप रोज सिर्फ 10 मिनट अपनी आंखों को आराम देने और मजबूत करने के लिए दें। यहां जानिए 5 आसान और असरदार आंखों की एक्सरसाइज, जो आपकी आई साइट को बेहतर बनाएंगी और आंखों का तनाव दूर करेंगी।
यह आंखों को तुरंत रिलैक्स करने का सबसे आसान तरीका है।
कैसे करें?
दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करें और फिर उन्हें हल्के से आंखों पर रखें। गहरी सांस लेते रहें और 1 मिनट तक आंखें बंद रखें। आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और दिमाग को भी सुकून महसूस होता है।
कंप्यूटर पर काम करते समय हम कम पलक झपकाते हैं, जिससे आंखें सूखने लगती हैं।
कैसे करें?
हर 10 सेकंड में 5 बार पलकें झपकाएं। इसे दिन में 4-5 बार करें। यह आंखों में नमी बनाए रखती है और सूखेपन से बचाती है।
यह एक्सरसाइज आंखों की फोकसिंग पावर को मजबूत करती है।
कैसे करें?
अपनी एक उंगली को नाक के पास रखें और दूसरी को दूर सामने रखें। पहले पास वाली उंगली पर फोकस करें, फिर दूर वाली पर। इसे 10 बार दोहराएं। फोकसिंग में सुधार होता है और आंखों की लचीलापन बढ़ता है।
कैसे करें?
आंखों को पहले दाईं ओर घुमाएं, फिर बाईं ओर। इसी तरह ऊपर और नीचे घुमाएं। हर दिशा में 5-5 बार करें। आंखों की मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं और थकान कम होती है।
कैसे करें?
हर 20 मिनट काम के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। यह आंखों के तनाव को कम करता है और विज़न बेहतर बनाता है।