शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने के लिए रोज खाएं ये 5 चीजें, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

खासकर बदलते मौसम और वायरस से बचाव के लिए डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करना जरूरी है, जो प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजें जिन्हें रोजाना खाने से इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है।

डिजिटल डेस्क। आज के समय में मजबूत इम्युनिटी (Immunity) होना बेहद जरूरी है। इम्युन सिस्टम जितना मजबूत होगा, शरीर उतना ही बीमारियों और इंफेक्शन से लड़ पाएगा।

आंवला विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है और इम्युन सेल्स को एक्टिव करता है। रोजाना एक आंवला खाने या उसका जूस पीने से शरीर संक्रमण से बचा रहता है और त्वचा भी ग्लो करती है।

2. हल्दी (Turmeric)

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन (Curcumin) एक शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है। दूध या सब्जियों में हल्दी का सेवन करने से इम्युनिटी बढ़ती है और शरीर कई तरह के संक्रमणों से बचा रहता है।

3. दही (Yogurt)

दही में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो आंतों को स्वस्थ रखते हैं। जब डाइजेशन सही रहेगा, तो शरीर में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे और इम्युनिटी भी मजबूत होगी। रोजाना दही खाने से शरीर को विटामिन B12 और कैल्शियम भी मिलता है।

4. लहसुन (Garlic)

लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर हैं। रोजाना कच्चा लहसुन या खाने में इसका इस्तेमाल करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियों से बचाव होता है।

5. बादाम (Almonds)

बादाम विटामिन-ई, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट्स का अच्छा स्रोत है। यह शरीर की कोशिकाओं को डैमेज से बचाता है और इम्युनिटी को बूस्ट करता है। रोजाना 5-6 भीगे हुए बादाम खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है।