Diwali से पहले ऐसे बढ़ाएं चेहरे का निखार, लगाएं ये 4 स्पेशल होममेड फेशियल
Facial For Glowing Skin: दिवाली नजदीक है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि चेहरे पर खास ग्लो झलके। ऐसे में, कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप घर बैठे ही पा सकती हैं पार्लर जैसा निखार। जानिए कौन सा फेशियल आपके चेहरे पर तुरंत ग्लो लाएगा।
Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 12:31:42 PM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 12:32:05 PM (IST)
HighLights
- दिवाली से पहले बढ़ाएं चेहरे का निखार।
- लगाएं ये 4 स्पेशल होममेड फेशियल।
- ये फेशियल चेहरे पर तुरंत ग्लो लाएगा।
लाइफस्टाइल डेस्क। दिवाली नजदीक है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि चेहरे पर खास ग्लो झलके। अगर आप भी पार्लर जाने का समय या बजट नहीं निकाल पा रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं।
कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप घर बैठे ही पा सकती हैं पार्लर जैसा निखार। जानिए कौन सा फेशियल आपके चेहरे पर तुरंत ग्लो लाएगा-
चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए 4 फेशियल
1. बेसन और हल्दी फेशियल
- बेसन में मौजूद नेचुरल क्लीनिंग प्रॉपर्टीज त्वचा की गहराई से सफाई करती हैं, जबकि हल्दी स्किन टोन को निखारती है।
- एक चम्मच बेसन में चुटकीभर हल्दी और गुलाबजल मिलाएं।
- इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद हल्के हाथों से स्क्रब करें और धो लें।
- यह फेशियल टैनिंग हटाने और स्किन ब्राइट करने में बेहद असरदार है।
2. हनी और नींबू फेशियल
- शहद त्वचा को मॉइश्चर देता है और नींबू में मौजूद विटामिन C स्किन को क्लीन करता है।
- एक चम्मच शहद में आधा नींबू निचोड़ें।
- इस मिश्रण से 5 मिनट तक चेहरे की मसाज करें।
- 10 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें।
- यह फेशियल त्वचा पर नेचुरल ग्लो लाता है और डार्क स्पॉट्स को कम करता है।
3. दही और ओट्स फेशियल
- दही में लैक्टिक एसिड होता है जो डेड स्किन हटाने में मदद करता है, जबकि ओट्स स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं।
- एक चम्मच दही में एक चम्मच ओट्स मिलाएं।
- इसे चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें।
- यह फेशियल स्किन को हेल्दी और क्लीन रखता है।
4. एलोवेरा जेल फेशियल
- एलोवेरा जेल स्किन को ठंडक देता है और फाइन लाइन्स को कम करता है।
- ताजे एलोवेरा जेल से चेहरे की हल्की मसाज करें।
- रात में लगाकर सो जाएं और सुबह चेहरा धो लें।
- यह फेशियल रोजाना करने से स्किन नैचुरली ग्लो करती है।
टिप्स
- फेशियल से पहले चेहरा अच्छी तरह क्लीन करें।
- फेशियल के बाद मॉइश्चराइज़र जरूर लगाएं।
- हफ्ते में एक या दो बार इन घरेलू फेशियल का इस्तेमाल करें।