गठिया के दर्द में तुरंत आराम दिला सकते हैं ये 5 असरदार तेल, बस जान लें इस्तेमाल का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। गठिया (आर्थराइटिस) एक ऐसी समस्या है जिसमें जोड़ों में तेज दर्द, सूजन और अकड़न हो जाती है। खासकर सर्दी के मौसम में यह परेशानी और बढ़ जाती है। दवाइयों के साथ-साथ कुछ प्राकृतिक तेलों से मालिश करने पर दर्द में तुरंत आराम मिलता है।

ये तेल सूजन कम करने, जोड़ों को लचीला बनाने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करते हैं। जानिए ऐसे 5 बेहतरीन तेलों के बारे में, जो गठिया के दर्द में बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। गठिया के दर्द में असरदार 5 तेल 1. सरसों का तेल सरसों का तेल हर घर में आसानी से मिलता है और गठिया दर्द में सबसे प्रभावी माना जाता है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। तेल को हल्का गुनगुना करें और जोड़ों की 10–15 मिनट मालिश करें। इसके बाद गर्म कपड़ा बांध दें। रात में करने पर सुबह तक काफी राहत मिलती है।

2. नारियल तेल नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड दर्द और सूजन कम करने में फायदेमंद है। यह त्वचा में जल्दी समा जाता है और अंदर तक असर करता है। सुबह-शाम हल्की मालिश करने से घुटने, कंधे और कमर के दर्द में आराम मिलता है। 3. लौंग का तेल लौंग का तेल प्राकृतिक दर्द निवारक माना जाता है। इसमें मौजूद यूजेनॉल तेज दर्द को तुरंत कम करता है। 4–5 बूंद लौंग के तेल को नारियल या जैतून के तेल में मिलाकर लगाएं। इसकी गंध तेज होती है, इसलिए कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें। पुराने गठिया दर्द में भी कारगर।