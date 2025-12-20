तेजी से बाल बढ़ाने के लिए प्याज का रस कैसे लगाएं? आयुर्वेद से जानें इस्तेमाल का सही तरीका, गंजापन होगा दूर

मेरी खबरें
    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 12:47:51 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 12:47:51 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। बालों की समस्याएं आजकल आम हो चुकी हैं। चाहे महिला हों या पुरुष, डैंड्रफ, हेयर फॉल, रूखे-बेजान बाल और गंजापन जैसी दिक्कतें किसी को भी परेशान कर सकती हैं। ऐसे में बालों की सही देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है।

    कुछ लोग महंगे शैंपू और सीरम का सहारा लेते हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते हैं। इन्हीं घरेलू उपायों में प्याज का रस बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

    प्याज के रस की खासियत यह है कि न सिर्फ घरेलू नुस्खों में, बल्कि बड़े-बड़े हेयर केयर ब्रांड्स भी इसे अपने प्रोडक्ट्स में शामिल कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, जिस वजह से उन्हें पूरे फायदे नहीं मिल पाते।


    प्याज के रस का सही तरीका क्या है?

    अक्सर लोग प्याज का रस सीधे स्कैल्प पर लगा लेते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करना सही नहीं माना जाता। सही असर के लिए इसे कुछ चीजों के साथ मिलाकर लगाना चाहिए, ताकि यह स्कैल्प को नुकसान पहुंचाए बिना बालों की ग्रोथ को बढ़ाए।

    सामग्री

    • प्याज का रस

    • एलोवेरा जेल

    • ग्लिसरीन

    (जरूरत के हिसाब से बराबर मात्रा में लें)

    हेयर पैक बनाने और लगाने की विधि

    प्याज के रस में एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन मिलाएं। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। 30-40 मिनट बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें। हफ्ते में 1-2 बार इसका इस्तेमाल करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

    प्याज का रस कैसे तैयार करें?

    • एक ताजा प्याज लें, छीलकर धो लें

    • छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में बिना पानी डाले पीस लें

    • अब इस पेस्ट को सूती कपड़े या छन्नी से छान लें

    • जो रस निकले, वही शुद्ध प्याज का रस है

    प्याज के रस के फायदे

    प्याज के रस में मौजूद सल्फर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। यह बालों का झड़ना कम करता है, नए बाल उगाने में मदद करता है और डैंड्रफ की समस्या को भी कंट्रोल करता है। नियमित इस्तेमाल से बाल घने और चमकदार बनते हैं।

    एलोवेरा जेल के फायदे

    एलोवेरा जेल स्कैल्प को गहराई से नमी देता है। यह खुजली, रूखापन और डैंड्रफ को कम करता है। साथ ही बालों की ग्रोथ बढ़ाने और उन्हें सॉफ्ट व शाइनी बनाने में मदद करता है।

    ग्लिसरीन के फायदे

    ग्लिसरीन एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जो बालों में नमी को लॉक करता है। इससे बाल रूखे और बेजान नहीं दिखते, दोमुंहे बालों की समस्या कम होती है और बाल ज्यादा मुलायम बनते हैं।

    अगर आप भी प्याज के रस से सही रिजल्ट चाहते हैं, तो इसे सीधे लगाने की बजाय इस आयुर्वेदिक तरीके को अपनाएं। सही मिश्रण और सही इस्तेमाल से बालों की कई समस्याओं से राहत मिल सकती है।

