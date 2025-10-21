Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने प्यारे भाई के लिए बनाएं सेवई की खीर, झटपट नोट करें ये रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क। भाई दूज, भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक पर्व है, जो दीपावली के ठीक दो दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं, तिलक करती हैं और उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाती हैं।

अगर आप इस भाई दूज (Bhai Dooj 2025) पर अपने भाई को कुछ स्पेशल और घर का बना मीठा खिलाना चाहती हैं, तो सेवई की खीर एक परफेक्ट विकल्प है।

सेवई की खीर न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। आइए जानें इसकी आसान रेसिपी।

भाई दूज की तिथि (Bhai Dooj 2025 Date)

इस बार भाई दूज का पर्व शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक करके इस स्वादिष्ट खीर से अपने प्यार का इजहार करें।

सेवई की खीर बनाने की सामग्री

सेवई (वर्मीसेली) - 1 कप

दूध - 1 लीटर

चीनी - 4-5 टेबलस्पून (स्वाद अनुसार)

घी - 1 टेबलस्पून

काजू - 8-10

बादाम - 6-7

किशमिश - 10-12

इलायची पाउडर - आधा टीस्पून

केसर - कुछ धागे (वैकल्पिक)

सेवई की खीर बनाने की विधि