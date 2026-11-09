Bhai Dooj Gift Ideas: भाई दूज पर बहन के लिए 5 ऐसे तोहफे जो गहनों से बढ़कर लगेंगे

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। राखी हो या भाई दूज का पर्व, अपनी बहन के लिए गिफ़्ट खरीदना कभी-कभी एक ऐसे टेस्ट जैसा लग सकता है जिसके लिए आपने तैयारी नहीं की थी। आप उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, और वह या तो आपको एक शॉपिंग लिंक भेजती है जिसकी कीमत आपके महीने के बजट से ज़्यादा होती है या कहती है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में क्‍या किया जाए।

भाई दूज आ गया है आपके पास कुछ ऐसा सरप्राइज़ करने का एक और मौका है जो बहन को पसंद आएगा। अगर आप इस साल आम गिफ़्ट ऑप्शन से हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत काम आ सकता है।

उन चीज़ों के बारे में सोचें जो उसे पसंद हैं, उन प्लान के बारे में जिन्हें वह टालती रहती है या उस एक चीज़ के बारे में भी जिसे वह हफ़्तों से खरीदने की बात कर रही है। यहां पांच आइडिया दिए गए हैं जो आपको सही गिफ़्ट ढूंढने में मदद कर सकते हैं। 1. एक पर्सनलाइज़्ड एक्सेसरी जिसे वह खुद बना सकती है अगर आपकी बहन को सजना-संवरना पसंद है, तो एक पर्सनलाइज़्ड एक्सेसरी उसे सरप्राइज़ करने का एक प्यारा तरीका हो सकता है। कोई भी ज्वेलरी लेने के बजाय, कुछ ऐसा देखें जो उसकी पर्सनैलिटी से थोड़ा जुड़ा हो। एक इनिशियल पेंडेंट, एक एनग्रेव्ड ब्रेसलेट, एक कस्टमाइज़्ड रिंग या उसके बर्थस्टोन वाला एक चार्म कुछ ऑप्शन हैं। आप उसे उसके इनिशियल वाली एक पर्सनलाइज़्ड घड़ी या हैंडबैग भी दे सकते हैं। आइडिया यह है कि उसे कुछ ऐसा दिया जाए जिसे वह रेगुलर इस्तेमाल कर सके, न कि ऐसा गिफ्ट जो अलमारी में पड़ा रह जाए। एक छोटी सी पर्सनल डिटेल एक सिंपल एक्सेसरी को भी स्पेशल फील करा सकती है।

2. उसकी पसंदीदा चीज़ों से भरा एक ब्यूटी और सेल्फ-केयर बॉक्स अगर आपकी बहन को अपना स्किनकेयर रूटीन पसंद है, वह ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने में समय बिताती है या उसे परफ्यूम का खास शौक है, तो आपके पास पहले से ही गिफ्ट देने का आइडिया है। एक बॉक्स में वे प्रोडक्ट्स रखें जिन्हें वह सच में इस्तेमाल करना पसंद करती है। इसमें उसका पसंदीदा परफ्यूम, एक मॉइस्चराइज़र, एक लिप केयर सेट, हेयर मास्क, बॉडी लोशन या कुछ स्किनकेयर एसेंशियल हो सकते हैं। आप एक सेंटेड कैंडल, एक प्यारा पाउच या उसकी पसंदीदा चॉकलेट भी दे सकते हैं। एक छोटी सी टिप: सिर्फ इसलिए प्रोडक्ट्स न चुनें क्योंकि वे ट्रेंडिंग हैं। अगर उसकी स्किन सेंसिटिव है या वह कोई खास ब्रांड पसंद करती है, तो उसी हिसाब से चुनें। एक हैम्पर जो उसकी असली पसंद को दिखाता है, वह हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स के कलेक्शन से ज़्यादा अच्छा लगेगा। 3. कोई और गिफ़्ट खरीदने के बजाय एक मज़ेदार दिन बाहर बिताने का प्लान बनाएं पिछली बार आपने और आपकी बहन ने कब काम, कॉलेज या दूसरे कमिटमेंट्स के लिए भागदौड़ किए बिना पूरा दिन एक साथ बिताया था? अगर आपको याद नहीं है, तो शायद यह भाई दूज एक सही बहाना है। कुछ ऐसा प्लान करें जो उसे पसंद आए। यह ब्रंच डेट, डिनर के बाद मूवी, पॉटरी सेशन, स्पा अपॉइंटमेंट या उसके पसंदीदा सिंगर के कॉन्सर्ट के टिकट हो सकते हैं। आप उसे उस रेस्टोरेंट में भी ले जा सकते हैं जहाँ वह जाना चाहती है। और नहीं, आपको कोई बड़ी आउटिंग प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी, बस घर से बाहर निकलना, अच्छा खाना खाना और पुरानी फ़ैमिली कहानियों पर हँसना ही काफ़ी होता है। प्लान खुद बनाएं ताकि उसे सब कुछ ऑर्गनाइज़ न करना पड़े।

4. वह एक चीज़ जो वह महीनों से खरीदना चाहती है हम सभी की विशलिस्ट में एक चीज़ हफ़्तों, कभी-कभी महीनों तक पड़ी रहती है। आपकी बहन के साथ भी शायद ऐसा ही हो। हो सकता है कि वह बार-बार कोई खास हैंडबैग देखती रहे, अपने पुराने हेडफ़ोन बदलना चाहती हो। अपनी हाल की बातचीत के बारे में सोचें। क्या उसने अपने पुराने काम के बैग के बारे में शिकायत की है? क्या उसे नए हेडफ़ोन चाहिए? क्या वह कोई ट्रिप प्लान कर रही है और उसे ट्रैवल ऑर्गनाइज़र चाहिए? ये छोटे-छोटे हिंट आपको सच में काम का तोहफ़ा दे सकते हैं। एक स्टाइलिश टोट बैग, वायरलेस ईयरबड्स, एक Kindle, एक पोर्टेबल चार्जर या ट्रैवल-फ्रेंडली एक्सेसरी कुछ ऑप्शन हैं। बस यह पक्का कर लें कि यह कुछ ऐसा हो जिसकी उसे सच में ज़रूरत हो या वह चाहती हो, न कि कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि उसके पास होना चाहिए।