लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। भाई दूज भाई-बहनों के बीच हमेशा रहने वाले रिश्ते का त्योहार है। दिवाली के दूसरे दिन, बहनें अपने भाइयों की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करती हैं, जबकि भाई हमेशा उनकी रक्षा करने और उन्हें प्यार करने का वादा करते हैं। रक्षा बंधन की तरह ही, यह दिल से जुड़ी भावनाओं, रीति-रिवाजों और यादगार तोहफ़ों के लेन-देन का दिन है।

दुआओं और मीठी बातों के साथ, सोने की ज्वेलरी जैसी कोई काम की चीज़ तोहफ़े में देना एक पसंदीदा रिवाज़ बन गया है। चाहे वह खुशहाली की निशानी वाला एक सादा सोने का सिक्का हो या प्यार से चुना गया ब्रेसलेट, अंगूठी या पेंडेंट, ये छोटी-छोटी चीज़ें आपकी शुभकामनाओं में गहराई जोड़ती हैं। हमने हैप्पी भाई दूज विशेज़, मैसेज और कोट्स इकट्ठा किए हैं, जो आप अपने प्‍यारे भाई और बहन को भेज सकते हैं।

भाई दूज के बधाई संदेश

दिल से भाई दूज की शुभकामनाएँ

उस भाई को भाई दूज की शुभकामनाएँ जो मेरी ज़िंदगी को प्यार और हँसी से भर देता है।

हैप्पी भाई दूज! आपकी यात्रा सेहत, खुशी और सफलता से भरी हो। तुम मेरे ज़िंदगी भर के रक्षक और सबसे अच्छे दोस्त हो। हैप्पी भाई दूज, प्यारे भाई।

हर गुज़रते साल के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा और मज़बूत हो।

भाई दूज पर दिल से दुआएं और बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ।

तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा खुशी, शांति और खुशहाली से चमकती रहे।

इस भाई दूज पर, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने और उन्हें पाने की हिम्मत मिले।

मेरे कमाल के भाई, मेरे गाइड और मेरे चीयरलीडर होने के लिए शुक्रिया।

हैप्पी भाई दूज! तुम्हारा जलाया हर दीया तुम्हारे दिल में खुशी लाए।

भाइयों के लिए भाई दूज मैसेज

हैप्पी भाई दूज, भैया! मेरा लगातार सपोर्ट और ताकत बनने के लिए शुक्रिया।

तुम्हारी वजह से ज़िंदगी सुरक्षित और खुशनुमा लगती है हैप्पी भाई दूज, प्यारे भाई।

आप मेरे हीरो, मेरे गाइड और मेरे रोल मॉडल हैं। हैप्पी भाई दूज!

सफलता, शांति और खुशी हमेशा आपके साथ रहें। हैप्पी भाई दूज।

मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे हमेशा के साथी को हैप्पी भाई दूज।

इस भाई दूज पर, मैं आपके बिना शर्त प्यार, सब्र और देखभाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

इस भाई दूज पर आपको हँसी, खुशहाली और ढेर सारा आशीर्वाद।

एक बहन की दुआ और एक भाई का प्यार इस त्योहार को पूरा करते हैं। हैप्पी भाई दूज।

आप मेरी सबसे बड़ी ताकत और मेरे सबसे सच्चे दोस्त हैं। हैप्पी भाई दूज!

उसे हैप्पी भाई दूज जो सिर्फ़ मेरे होने से ही मेरी दुनिया को रोशन कर देता है।

बहनों के लिए भाई दूज मैसेज

मेरी बहन को हैप्पी भाई दूज। मेरी ज़िंदगी की खुशी और रोशनी बनने के लिए शुक्रिया। इस भाई दूज पर, मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें हिम्मत दूँगा।

तुम्हारा दिल हँसी से भर जाए और तुम्हारी राह हमेशा सफलता से भरी रहे। हैप्पी भाई दूज!

मेरी सबसे प्यारी बहन को, हैप्पी भाई दूज! तुम हर पल को और खास बनाती हो।

तुम हमारे घर को प्यार और हमारी ज़िंदगी को प्यार से भर देती हो। हैप्पी भाई दूज!

यह भाई दूज तुम्हें ऐसी सेहत, शांति और खुशहाली दे जो कभी खत्म न हो।

तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और मेरी हमेशा पसंदीदा इंसान हो।

हैप्पी भाई दूज! तुम जैसी बहन का होना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है।

आपको खुशी, आत्मविश्वास और अपने हर सपने को पूरा करने की ताकत की दुआ करता हूँ।

उस बहन को हैप्पी भाई दूज जो मेरी दुनिया को दया और देखभाल से पूरा करती है।

भाई दूज के छोटे और प्यारे कोट्स

भाई दिल के लिए एक तोहफ़ा है और आत्मा के लिए एक दोस्त। हैप्पी भाई दूज।

बहन और भाई एक ही बाग के अलग-अलग फूल हैं। हैप्पी भाई दूज।

बहन का प्यार भाई के लिए ज़िंदगी भर का आशीर्वाद होता है, हैप्पी भाई दूज।

भाई-बहन हाथ-पैर जितने करीब होते हैं, हैप्पी भाई दूज।

बहन की दुआ और भाई का वादा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। हैप्पी भाई दूज।

साथ-साथ हों या मीलों दूर, भाई-बहन दिल से जुड़े रहते हैं। हैप्पी भाई दूज।

भाई दूज हमें याद दिलाता है कि भाई-बहन का प्यार सबसे मज़बूत रिश्ता होता है।

भाई-बहन लड़ सकते हैं, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं होता। हैप्पी भाई दूज।

हर भाई दूज मुझे याद दिलाता है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो।

हमारा रिश्ता पवित्र, हमेशा रहने वाला और प्यार से भरा है। हैप्पी भाई दूज।

भाई दूज की मज़ेदार शुभकामनाएं

हैप्पी भाई दूज! मत भूलना, आज तुम मुझे मिठाई और तोहफ़े देने के लिए तैयार हो।

हैप्पी भाई दूज! पूरे साल तुम्हारी शरारतों से बचना एक मेडल और ट्रीट के लायक है।

तुम्हें खुशी की दुआ... और शायद इस साल थोड़ी कम शरारत!

हैप्पी भाई दूज! मेरे नखरे सहने के लिए शुक्रिया (और मैं तुम्हारे नखरे भी माफ़ करता हूँ)।

जितना बड़ा तोहफ़ा, उतना बड़ा आशीर्वाद, यह याद रखना!

हैप्पी भाई दूज! तुमने अपनी अनगिनत चालों से मुझे सब्र सिखाया है।

आज, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं ज़्यादा स्मार्ट भाई-बहन हूँ, हैप्पी भाई दूज!

हैप्पी भाई दूज! अब, मेरी चॉकलेट कहाँ है?

हमारी लगातार चिढ़ाने और हँसी के बिना ज़िंदगी बोरिंग होती।

हैप्पी भाई दूज! तुम्हारे साथ बड़ा होना मुश्किल था लेकिन मैं इसे दुनिया के लिए नहीं बदलूँगा।

मैं