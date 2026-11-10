भोपाल में AQI 400 पार, कुछ दिन मॉर्निंग वॉक से करें परहेज; 6 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्ग घर में रहें

लाइफस्टाइल डेस्क। दीवाली के बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों की हवा जहरीली होती जा रही है। भोपाल और उज्जैन में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे में सुबह की सैर, पार्क में एक्सरसाइज और खुले में घूमना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

ताजा मॉनिटरिंग आंकड़ों के मुताबिक, भोपाल के टीटी नगर में AQI 404 और उज्जैन के रीजनल ऑफिस स्टेशन पर 411 दर्ज किया गया। दोनों शहरों में हवा गंभीर यानी सीवियर श्रेणी में पहुंच गई है। इसके अलावा ग्वालियर, इंदौर, देवास, जबलपुर, मंडीदीप और सिंगरौली में भी प्रदूषण का स्तर काफी अधिक रहा। ऐसे में फिलहाल सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने के बजाय घर के अंदर ही हल्की एक्सरसाइज करना बेहतर विकल्प हो सकता है।

भोपाल-उज्जैन की हवा गंभीर श्रेणी में, कई शहरों में भी बढ़ा प्रदूषण प्रदूषण की स्थिति सिर्फ भोपाल और उज्जैन तक सीमित नहीं है। प्रदेश के दूसरे शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, ग्वालियर के डीडी नगर में AQI 369, इंदौर के मगुदा नगर में 380, देवास के भोपाल चौराहे पर 337 और जबलपुर के मरहटल में 353 दर्ज हुआ। वहीं मंडीदीप में 325 और सिंगरौली में 306 AQI रहा। इस तरह आठ मॉनिटरिंग स्टेशन वेरी पुअर और दो स्टेशन पुअर श्रेणी में दर्ज किए गए। पीथमपुर में AQI 261 और कटनी में 229 रहा। दीवाली के दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का प्रदूषण, निर्माण कार्यों की धूल और मौसम में बदलाव हवा की गुणवत्ता को और खराब कर सकते हैं। ठंड बढ़ने के साथ हवा की गति कम होने पर प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं।

सुबह की मॉर्निंग वॉक क्यों हो सकती है नुकसानदायक? सुबह के समय तापमान कम होने पर कई इलाकों में प्रदूषक कण जमीन के नजदीक बने रह सकते हैं। हवा में मौजूद धूल, धुआं और बारीक कण सांस के साथ शरीर में पहुंचते हैं। ऐसे में जब AQI बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में हो, तब खुले में तेज चलना, दौड़ना या एक्सरसाइज करना प्रदूषित हवा के संपर्क को बढ़ा सकता है। एक्सरसाइज के दौरान व्यक्ति सामान्य से ज्यादा तेजी से सांस लेता है। इससे शरीर में प्रदूषित हवा के कणों के पहुंचने की मात्रा भी बढ़ सकती है। इसलिए प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर सुबह पार्क में टहलने या दौड़ने से बचना चाहिए। धूप निकलने के बाद भी बाहर की हवा अपने आप साफ नहीं हो जाती। बाहर निकलने से पहले स्थानीय AQI जरूर देखें। हवा की गुणवत्ता बेहतर होने पर ही खुले में व्यायाम करें। 6 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्ग क्यों रहें घर के अंदर? वायु प्रदूषण का असर हर उम्र के व्यक्ति पर पड़ सकता है, लेकिन छोटे बच्चों और बुजुर्गों को इसका खतरा अधिक होता है। छोटे बच्चों के फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं। वे बाहर खेलते समय तेजी से सांस लेते हैं और प्रदूषित हवा के संपर्क में ज्यादा आ सकते हैं। इससे खांसी, गले में जलन, सांस लेने में परेशानी और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं बुजुर्गों में पहले से सांस और हृदय संबंधी समस्याएं होने की आशंका अधिक रहती है। प्रदूषण के कारण उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए AQI गंभीर स्तर पर होने पर 6 साल से छोटे बच्चों और 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।