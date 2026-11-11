Mehandi Trend: शादी के सीजन के लिए मेहंदी की बुकिंग शुरू, डिजाइन के हिसाब से 80 हजार तक खर्च

नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर। शादी माहौल शुरू होते ही दुल्हनों के हाथों में सुंदर-सुंदर मेहंदी लगावाने की तैयारी भी कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है। इस बार मेहंदी के डिजाइन में पारंपरिक बेल-बूटों के साथ दूल्हा-दुल्हन के चेहरे, जयमाला, फेरे और शादी के खास पलों को हाथों पर उकेरने का चलन बढ़ रहा है।

कोई अरेबिक डिजाइन पसंद कर रहा है तो कोई ब्राइडल और इंडो-वेस्टर्न पैटर्न बनवा रहा है। कई दुल्हनें मोबाइल में अपनी पसंद की तस्वीरें दिखाकर उसी तरह की डिजाइन तैयार करवा रही हैं। डिजाइन जितनी बारीक और खास होती है, उसकी कीमत भी उतनी ही बढ़ जाती है। शहर में मेहंदी की शुरुआती कीमत 100 रुपये से लेकर विशेष ब्राइडल और पोर्ट्रेट डिजाइन के लिए 80 हजार रुपये तक पहुंच रही है। किसी दुल्हन के हाथों पर शादी के सात फेरों का दृश्य उकेरा जा रहा है तो कोई अपने होने वाले जीवनसाथी का चेहरा मेहंदी में बनवा रही है। मेहंदी कलाकारों के पास शादी की तारीख से काफी पहले बुकिंग आने लगी है। खास डिजाइन तैयार करने में तीन से चार घंटे तक का समय लग जाता है।

दूल्हा-दुल्हन के चेहरे से लेकर शादी के हर पल की डिजाइन मेहंदी कलाकार नीरज बताते हैं कि इन दिनों ब्राइडल, इंडो-वेस्टर्न, अरेबिक, स्टाइलिश और तीन आयामी पैटर्न वाली मेहंदी की मांग है।

दुल्हनें अपने हाथों पर दूल्हा-दुल्हन के चेहरे, डोली, शहनाई, कलश, हाथी और मोर जैसी आकृतियां बनवाना पसंद कर रही हैं।

कई दुल्हनें अपने होने वाले जीवनसाथी का चेहरा भी मेहंदी में बनवाती हैं। ऐसी बारीक डिजाइन बनाने में तीन से चार घंटे तक लग जाते हैं।

मेहंदी कलाकार के अनुसार, सामान्य मेहंदी की शुरुआत 500 रुपये से होती है, जबकि ब्राइडल मेहंदी के दाम 5100 रुपये से शुरू होते हैं।

भारी ब्राइडल डिजाइन में शादी से जुड़े अलग-अलग दृश्य और बारीक आकृतियां बनाई जाती हैं। विशेष डिजाइन के लिए 30 से 40 हजार रुपये तक लिए जाते हैं, जबकि पोर्ट्रेट और बारीक काम वाली मेहंदी की कीमत 80 हजार रुपये तक पहुंच जाती है।

उन्होंने बताया कि शादी सीजन के लिए दो महीने पहले से आर्डर मिलने लगे हैं। उनकी मेहंदी राजस्थान से आने वाली पत्तियों के पाउडर से तैयार की जाती है।

इसमें तेल, शक्कर और नींबू मिलाया जाता है। ताकि का मेहंदी लगने के साथ ही अच्छा रंग भी देने लगे। जयमाला और सात फेरों के दृश्य भी हाथों पर मेहंदी कलाकार कपिल सिंह बताते हैं कि दुल्हनें अब केवल पारंपरिक डिजाइन तक सीमित नहीं हैं। शादी से जुड़े खास पलों को मेहंदी में शामिल करवाने की मांग बढ़ रही है। इसमें फेरे लेते हुए जोड़े, जयमाला, ढोल, शहनाई और अन्य पारंपरिक आकृतियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा कमल, मोर, हाथी और कलश जैसे पैटर्न भी पसंद किए जा रहे हैं। कई ग्राहक अपनी पसंद की डिजाइन पहले से तय करके आते हैं।