रील्स की रफ्तार के बीच किताबों का ठहराव, पढ़ने की दुनिया में लौट रहे युवा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। एक के बाद एक बदलती रील्स, कुछ सेकंड में सिमटती कहानियां और उंगलियों के इशारे पर खुलती डिजिटल दुनिया। आज के युवाओं की दिनचर्या का बड़ा हिस्सा मोबाइल स्क्रीन के इर्द-गिर्द घूमता है। इसके बावजूद किताबों की दुनिया पूरी तरह पीछे नहीं छूटी है।

तेज रफ्तार डिजिटल जीवन के बीच एक ऐसा वर्ग भी है, जो कुछ देर ठहरकर पढ़ना, किसी कहानी के पात्रों के साथ जीना, विचारों की गहराई में उतरना और किताब के पन्नों में अपने सवालों के जवाब तलाशना चाहता है। संस्कारधानी जबलपुर में पढ़ने की आदत और नई पीढ़ी की पठन रुचि को इसी बदलते परिदृश्य में समझने की जरूरत है।

जबलपुर के घमापुर क्षेत्र में पुस्तक विक्रय का पुराना प्रतिष्ठान संचालित कर रहे अमित परनामी के अनुसार किताबों से युवाओं का रिश्ता अब केवल पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक सीमित नहीं है। व्यक्तिगत रुचि, मानसिक सुकून, जीवन को समझने की जिज्ञासा और स्वयं को बेहतर बनाने की आकांक्षा भी उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

उपन्यास, प्रेम कहानियां, आत्मकथाएं, दर्शन, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी पुस्तकें युवाओं के लिए अपनी-अपनी रुचि के अनुसार दुनिया को जानने के माध्यम बन सकती हैं। हालांकि, उनकी वास्तविक पसंद और पढ़ने की आदत में आए बदलाव को समझने के लिए पुस्तकालयों, पुस्तक विक्रेताओं और युवा पाठकों के अनुभव महत्वपूर्ण हैं।