सावधान... बैंगन से बढ़ सकती हैं ये 5 बीमारियां, जानें किन लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए

लाइफस्टाइल डेस्क। बैंगन का भरता, भरवां बैंगन या पकौड़े... यह सब्जी स्वाद और जायके में लाजवाब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए यही बैंगन किसी ज़हर से कम नहीं है? आयुर्वेद में इसे ‘वादी सब्जी’ यानी गैस और सूजन बढ़ाने वाला माना गया है। अगर आपको कुछ खास बीमारियां हैं, तो बैंगन से दूरी बनाना ही बेहतर है।

1. जोड़ों का दर्द (Arthritis)

बैंगन में मौजूद सोलानेन (Solanine) तत्व शरीर में सूजन को बढ़ाता है। यही कारण है कि गठिया या जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों को बैंगन से परहेज करना चाहिए।

2. बवासीर (Piles)

बैंगन की तासीर गर्म होती है, जिससे पाइल्स के मरीजों में खुजली, जलन और दर्द बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाइल्स के दौरान बैंगन खाना स्थिति को और बिगाड़ सकता है।

3. पथरी (Kidney Stones)

बैंगन में ऑक्सालेट (Oxalate) पाया जाता है। यह कैल्शियम से मिलकर पथरी को बड़ा बना सकता है। जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन है, उन्हें बैंगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।

4. एलर्जी (Allergy)

कई लोगों को बैंगन से एलर्जी होती है। खाने के बाद त्वचा पर खुजली, चकत्ते या लालपन जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत इसका सेवन बंद कर देना चाहिए।

5. पाचन संबंधी समस्या (Gastric Issues)

बैंगन को पचाना मुश्किल होता है। गैस, एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या वाले लोगों को इससे दूरी बनानी चाहिए।

Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।