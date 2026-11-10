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छोटे बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया की तकलीफ बढ़ी, मौसम में बदलाव का असर

मौसम में नमी और ठंड के कारण सांस की बीमारियां छोटे बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। खासतौर पर जिन बच्चों की इम्युनिटी कमजोर है, उनके लिए यह मौसम चुनौतीपूर्ण बन गया है।

By Anoop BhargavEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 07:14:01 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 07:17:49 PM (IST)
छोटे बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया की तकलीफ बढ़ी, मौसम में बदलाव का असर
बदलते मौसम का बच्‍चों की सेहत पर पड़ रहा प्रभाव।

HighLights

  1. रोज 20 से 25 पीड़ित उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।
  2. सांस लेने में दिक्कत होने पर भर्ती भी करना पड़ रहा।
  3. सांस की बीमारियां बच्चों को तेजी से चपेट में ले रही हैं।

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। मौसम में ठंडक बढ़ने से बच्चों की सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है। जयाआरोग्य अस्पताल समेत शहर के निजी अस्पतालों में बच्चों की बीमारियों का ग्राफ तेजी से बढ़ है। ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया, वायरल डायरिया और अस्थमा जैसे रोगों के कारण ओपीडी में बच्चों की संख्या में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि देखी जा रही है।

चिंता की बात यह है कि इनमें से सांस लेने में तकलीफ होने पर बच्चों को भर्ती तक करना पड़ रहा है। जेएएच के बाल रोग विशेषज्ञ डा. रवि अम्बे के अनुसार एक साल से कम उम्र के शिशुओं में ब्रोंकियोलाइटिस के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ओपीडी में रोजाना आने वाले बच्चों में करीब 20-25 प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से पीड़ित मिल रहे हैं।


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पांच से आठ बच्चों को करना पड़ रहा है भर्ती

जेएएच के बाल रोग विभाग में हर दिन पांच से आठ बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर को सांस संबंधी परेशानी और निमोनिया की शिकायत है।

डाॅ. अंबे के अनुसार मौसम में नमी और ठंड के कारण सांस की बीमारियां छोटे बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। खासतौर पर जिन बच्चों की इम्युनिटी कमजोर है, उनके लिए यह मौसम चुनौतीपूर्ण बन गया है।

सिर्फ ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया ही नहीं, बल्कि बच्चों में अस्थमा अटैक और वायरल डायरिया के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। डाॅक्टरों के मुताबिक, मौजूदा समय में इन बीमारियों के मामले 10 प्रतिशत हैं।

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ब्रोंकियोलाइटिस के ये हैं लक्षण

ब्रोंकियोलाइटिस के लक्षण पहले आम सर्दी-जुकाम जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर स्थिति काफी खराब हो जाती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों में खांसी और सांस छोड़ते समय तेज सीटी जैसी आवाज आती है। कभी-कभी बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है। ब्रोंकियोलाइटिस के लक्षण एक से दो सप्ताह तक रहते हैं।

फेफड़ों काे प्रभावित करता है यह रोग

बाल रोग विशेषज्ञ डा. अंबे ने बताया कि ब्रोंकियोलाइटिस निमोनिया का एक प्रकार है। यह बीमारी छोटे बच्चों और नवजात के फेफड़ों का संक्रमण है। यह फेफड़े के श्वांसनली में सूजन, जलन और बलगम के निर्माण का कारण बनता है। इन श्वांसनली को ब्रोंकियोल कहा जाता है। ब्रोंकियोलाइटिस वायरस के कारण होता है।

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