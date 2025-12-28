ऐसी जगह जहां दुल्हन शादी पूरी होने तक बंद रखती है आंखें, मेकअप देख पूरी दुनिया हैरान

लाइफस्टाइल डेस्क। बुल्गारिया का 'पोमाक' समुदाय अपनी अनोखी और जीवंत सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मुख्य रूप से बुल्गारिया, ग्रीस और तुर्की में बसा यह मुस्लिम समुदाय अपनी शादियों में इस्लामी परंपराओं के साथ प्राचीन ईसाई रीति-रिवाजों का अद्भुत संगम पेश करता है।

पोमाक शादियों का सबसे बड़ा आकर्षण दुल्हन का अनोखा मेकअप है। शादी के दिन दुल्हन के पूरे चेहरे पर सफेद पेस्ट की एक मोटी परत लगाई जाती है। इसके ऊपर चमकीले रंगों, सितारों और फूलों के पैटर्न से इतनी बारीक नक्काशी की जाती है कि चेहरा किसी जीती-जागती पेंटिंग जैसा दिखने लगता है।

क्या है बंद आंखों का रहस्य? इस परंपरा में एक बेहद सख्त नियम है, जहां दुल्हन को पूरी शादी के दौरान अपनी आंखें बंद रखनी पड़ती हैं। वह अपनी पलकें तभी खोल सकती है जब इमाम (धर्मगुरु) शादी को आधिकारिक मान्यता दे दें। सिर पर फूलों का मुकुट और बंद आंखें उसकी विनम्रता, पवित्रता और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक मानी जाती हैं। सांस्कृतिक मेलजोल की झलक पोमाक समुदाय की शादियां विविध रंगों से भरी होती हैं। जश्न के दौरान पारंपरिक संगीत और ढोल की थाप पर पूरा समुदाय गोलाकार नृत्य करता है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम होने के बावजूद, ये लोग अपनी पुरानी ईसाई जड़ों को नहीं भूले हैं। आज भी शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन के घर पर 'क्रॉस' की आकृति बनाने की रस्म निभाई जाती है, जो इनकी मिली-जुली विरासत को दर्शाती है।