क्या हाई-प्रोटीन स्नैक्स से किडनी हो सकती है खराब? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

लाइफस्टाइल डेस्क। आज के समय में फिटनेस का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। हर कोई सिक्स पैक एब्स चाहता है। मसल्स ग्रोथ और एनर्जी बूस्ट के लिए हाई-प्रोटीन स्नैक्स बेहद जरूरी है। ऐसे में प्रोटीन बार, पीनट बटर, ग्रीक योगर्ट, चिकन स्ट्रिप्स और सोया स्नैक्स को हेल्दी चॉइस मानकर लोग रोज खाते हैं।

लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये स्नैक्स किडनी के लिए उतने ही सुरक्षित हैं जितना हम सोचते हैं?

किडनी ही शरीर से प्रोटीन के बाय-प्रोडक्ट्स को फिल्टर करती है, इसलिए इनका प्रभाव समझना बेहद जरूरी है। यशोदा हॉस्पिटल्स, हैदराबाद के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. शशि किरण बताते हैं कि संतुलन ही स्वास्थ्य की कुंजी है।

क्या हाई-प्रोटीन स्नैक्स किडनी पर दबाव डालते हैं?

जब शरीर जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेता है, तो किडनी को वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। स्वस्थ व्यक्ति कभी-कभार हाई-प्रोटीन स्नैक्स खा सकते हैं, क्योंकि उनकी किडनी सामान्य रूप से इस लोड को संभाल लेती है, लेकिन लगातार अधिक प्रोटीन लेना किडनी पर भार बढ़ा सकता है।