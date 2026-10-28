कैंसर का पता चलने पर घबराएं नहीं, समय पर जांच और सही इलाज से संभव है बेहतर रिजल्ट, जानें एक्सपर्ट्स की राय

हेल्थ डेस्क। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की पुष्टि होने पर मरीज और उसके परिवार का मानसिक रूप से विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने या डरने के बजाय उपचार की सही और व्यवस्थित योजना पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ (Oncologist) डॉ. अक्षय निगम ने कैंसर के प्रबंधन, लक्षणों की शीघ्र पहचान और उपचार की निरंतरता को लेकर महत्वपूर्ण चिकित्सकीय परामर्श साझा किया है।

डॉ. निगम के अनुसार, चिकित्सा विज्ञान में आधुनिक तकनीकों के चलते कैंसर के अधिकांश प्रकारों में शुरुआती अवस्था (Early Stage) में पहचान और समय पर इलाज शुरू होने से मरीज के पूरी तरह स्वस्थ होने और बेहतर परिणाम मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।