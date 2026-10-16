मौसम के साथ त्वचा का PH स्तर बदलने से बढ़ती खुजली व अन्य समस्याएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। बदलते मौसम के अलावा ठंडे के दौरान त्वचा में रूखापन, खुजली, रैशेज जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। वर्तमान में बिगड़ी जीवनशैली के कारण महिलाओं में पिंपल्स और चेहरे में झाइयों की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। साथ ही कोविड के बाद बाल झड़ने की समस्या महिला और पुरुषों दोनों में बढ़ गई है।

यह जानकारी आयुष स्किन क्लीनिक के विशेषज्ञ डाॅ. भूपेंद्र मिश्रा ने नईदुनिया के हैलो डाॅक्टर कार्यक्रम में पाठकों के सवालों का जवाब देते हुए कहीं। त्वचा संबंधी समस्याओं का समाधान करते हुए डाॅ. मिश्रा ने बताया कि इन सभी विकारों का होम्योपैथी पद्धति से सुरक्षित और प्रभावी उपचार संभव है।

सवाल: सफेद दाग की समस्या क्यों होती है और क्या इसका कोई इलाज है? संजय तिवारी, सिवनी जवाब: सफेद दाग का मुख्य कारण आनुवांशिक (हेरिडिटी) है। इसके अलावा तनाव, फास्ट फूड का अधिक सेवन और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली भी इसके कारण हो सकते हैं। सभी सफेद दाग विटिलिगो नहीं होते, कुछ हल्के भूरे दाग कृमि (वार्म इन्फेक्शन) के कारण भी हो सकते हैं, जो बच्चों में आम है। यदि माता-पिता को सफेद दाग हैं, तो बच्चों को होने की 80% संभावना होती है। इसका इलाज संभव है, लेकिन सही समय पर होम्योपैथिक या अन्य चिकित्सा परामर्श लेना जरूरी है। सवाल: महिलाओं में पिंपल्स की समस्या पुरुषों से अधिक क्यों होती है? वैष्णवी साहू, सिवनी जवाब: महिलाओं में हार्मोनल बदलाव पिंपल्स का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा आयली त्वचा भी एक मुख्य कारक है। जिन लोगों की त्वचा आयली है, उन्हें बार-बार चेहरा धोना चाहिए। तेल मुक्त माइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए। त्वचा और बालों में रोजाना तेल लगाने से बचना चाहिए। सवाल: बाल झड़ने (हेयर फाल) की समस्या बहुत आम हो गई है। इसके क्या कारण हैं? सागर झारिया, सिवनी जवाब: कोविड के बाद से हेयर फाल की समस्या, जिसे ''टेलोजन एफ्लुवियम'' कहा जाता है, बहुत बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण तनाव और पोषण की कमी है। हमारे आहार में जंक-फूड अधिक है और पौष्टिक सब्जियों का अभाव है। इसके बचाव के लिए तनाव कम करें, पौष्टिक आहार लें, व्यायाम करें और कम से कम 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। सवाल: त्वचा के कालेपन और झाइयों का क्या इलाज है ? नेहा यादव, बंडोल जवाब: पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। धूप भी बीते कुछ वर्षो की अपेक्षा तेज हो गई है। ऐसे में सीधी किरणों के अलावा वातावरण के कारण भी ऐसा होता है। हार्मोनल असंतुलन भी झाइयों का मुख्य कारण है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा होती है, गर्भ निरोधक गोलियां और तनाव भी झाइयों को बढ़ाता है। इससे बचने के लिए घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन का एसपीएफ डाॅक्टर की सलाह के अनुसार ही चुनना चाहिए।