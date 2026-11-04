Diwali पर क्लाउड किचन के जरिए पारंपरिक मिठाइयों और नमकीन की मांग बढ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एक दौर था जब घरों में दीपावली की तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती थीं। समय के साथ यह परंपरा कुछ कमजोर पड़ी। व्यस्त जीवनशैली ने लोगों को बाजार की मिठाइयों और नमकीन पर निर्भर कर दिया। अब एक बार फिर घर जैसे स्वाद की तलाश लोगों को क्लाउड किचन तक ले जा रही है। खास बात यह है कि इस बार पारंपरिक पकवानों के साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इंदौर में दीपावली के मौके पर क्लाउड किचन के जरिए पारंपरिक मिठाइयों और नमकीन की मांग बढ़ रही है। खास बात यह है कि इससे महिलाओं के लिए भी आय के रास्ते खुल रहे हैं।

ग्राहक की पसंद के हिसाब से तैयार हो रहे पकवान मिष्ठी जैन ने 2023 में क्लाउड किचन शुरू किया। दोनों मिलकर गुझिया और अलग-अलग तरह के लड्डू तैयार करती हैं। उनके यहां मिठाइयों का मेन्यू ग्राहकों की पसंद के अनुसार तय होता है। वे बताती हैं कि कम शक्कर वाले और ड्राईफ्रूट से तैयार लड्डुओं की मांग सबसे ज्यादा रहती है। वहीं, गुझिया बनाते समय भी ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखा जाता है और उसमें चाश्नी का उपयोग नहीं किया जाता। उनका कहना है कि अब ग्राहक ऑर्डर देते समय ही बता देते हैं कि उन्हें कितनी मिठास चाहिए और किस तरह की सामग्री उपयोग की जाए।