लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। खांसी को अक्सर हम सामान्य सर्दी-जुकाम का लक्षण मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। जब श्वसन नली में धूल, धुआं, बलगम या किसी बाहरी कण से रुकावट आती है, तो फेफड़े उसे बाहर निकालने के लिए खांसने की प्रक्रिया अपनाते हैं। इसलिए बार-बार या लंबे समय तक खांसी आना किसी गंभीर कारण का संकेत भी हो सकता है।

खांसी की प्रमुख वजहें खांसी के प्रमुख कारण कई हैं। सबसे सामान्य कारण वायरल इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम, एलर्जी और धूल-धुएं के संपर्क में आना है। बदलते मौसम में यह खांसी कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन यदि खांसी ज्यादा दिन तक रहे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार खांसी के पीछे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स (एसिडिटी का गले तक आना), धूम्रपान, टीबी या फेफड़ों में संक्रमण जैसे कारण हो सकते हैं।