दीवाली के खर्चों ने बिगाड़ दिया बजट? इन 5 तरीकों से फिर पटरी पर ला सकते हैं अपनी जेब का हिसाब

लाइफस्टाइल डेस्क। दीवाली पर घर की सजावट, नए कपड़े, मिठाइयां, गिफ्ट और घूमने-फिरने में खूब खर्च होता है। त्योहार के दौरान कई बार हम बजट से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। उस वक्त तो हर खरीदारी जरूरी लगती है, लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद जब बैंक बैलेंस देखते हैं, तो अगले महीने के खर्चों की चिंता होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने के बजाय अब अपने पैसों का हिसाब ठीक करने की जरूरत है। कुछ आसान तरीके अपनाकर आप बिगड़े हुए बजट को दोबारा संभाल सकते हैं।

सबसे पहले देखें, पैसा कहां खर्च हुआ बजट संभालने का पहला कदम है यह समझना कि पैसा कहां खर्च हुआ। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट, UPI ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड बिल चेक करें। देखें कि दीवाली पर सबसे ज्यादा खर्च किस चीज में हुआ। जरूरी खर्च और सिर्फ शौक के लिए की गई खरीदारी को अलग-अलग लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि कहां कटौती की जा सकती है।

अगले महीने गैर-जरूरी खरीदारी रोक दें अगर त्योहार में ज्यादा खर्च हो गया है, तो अगले कुछ हफ्तों तक गैर-जरूरी खरीदारी से बचें। नए कपड़े, बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग और महंगे मनोरंजन पर फिलहाल रोक लगा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी हर जरूरत छोड़ दें। बस उन चीजों को कुछ समय के लिए टाल दें, जिनके बिना काम चल सकता है। महीने की शुरुआत में ही तय करें खर्च की सीमा अगली सैलरी आने पर सबसे पहले जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं। इसमें घर का किराया, राशन, बिजली-पानी का बिल, ट्रांसपोर्ट और दूसरी जरूरी चीजें शामिल करें। इसके बाद तय करें कि बाकी पैसों में से कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। एक आसान तरीका 50-30-20 का नियम भी है। इसमें आमदनी का 50% जरूरी खर्चों, 30% अपनी पसंद की चीजों और 20% बचत या कर्ज चुकाने के लिए रखा जाता है। अपनी आमदनी और जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी कर सकते हैं।