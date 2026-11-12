दीवाली के खर्चों ने बिगाड़ दिया बजट? इन 5 तरीकों से फिर पटरी पर ला सकते हैं अपनी जेब का हिसाब

लाइफस्टाइल डेस्क। दीवाली पर घर की सजावट, नए कपड़े, मिठाइयां, गिफ्ट और घूमने-फिरने में खूब खर्च होता है। त्योहार के दौरान कई बार हम बजट से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। उस वक्त तो हर खरीदारी जरूरी लगती है, लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद जब बैंक बैलेंस देखते हैं, तो अगले महीने के खर्चों की चिंता होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने के बजाय अब अपने पैसों का हिसाब ठीक करने की जरूरत है। कुछ आसान तरीके अपनाकर आप बिगड़े हुए बजट को दोबारा संभाल सकते हैं।
बजट संभालने का पहला कदम है यह समझना कि पैसा कहां खर्च हुआ। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट, UPI ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड बिल चेक करें। देखें कि दीवाली पर सबसे ज्यादा खर्च किस चीज में हुआ। जरूरी खर्च और सिर्फ शौक के लिए की गई खरीदारी को अलग-अलग लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि कहां कटौती की जा सकती है।
अगर त्योहार में ज्यादा खर्च हो गया है, तो अगले कुछ हफ्तों तक गैर-जरूरी खरीदारी से बचें। नए कपड़े, बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग और महंगे मनोरंजन पर फिलहाल रोक लगा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी हर जरूरत छोड़ दें। बस उन चीजों को कुछ समय के लिए टाल दें, जिनके बिना काम चल सकता है।
अगली सैलरी आने पर सबसे पहले जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं। इसमें घर का किराया, राशन, बिजली-पानी का बिल, ट्रांसपोर्ट और दूसरी जरूरी चीजें शामिल करें। इसके बाद तय करें कि बाकी पैसों में से कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। एक आसान तरीका 50-30-20 का नियम भी है। इसमें आमदनी का 50% जरूरी खर्चों, 30% अपनी पसंद की चीजों और 20% बचत या कर्ज चुकाने के लिए रखा जाता है। अपनी आमदनी और जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी कर सकते हैं।
दीवाली की खरीदारी अगर क्रेडिट कार्ड से की है, तो उसका बिल समय पर चुकाना जरूरी है। सिर्फ न्यूनतम रकम जमा करके बाकी बिल छोड़ने से ब्याज बढ़ सकता है। कोशिश करें कि पहले महंगे ब्याज वाले कर्ज चुकाएं और तब तक कार्ड से नई गैर-जरूरी खरीदारी न करें।
बजट बिगड़ने के बाद बचत करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन शुरुआत छोटी रकम से की जा सकती है। हर हफ्ते एक तय राशि अलग रखें। धीरे-धीरे इमरजेंसी फंड दोबारा तैयार करें, ताकि अचानक आने वाले खर्चों के लिए आपको कर्ज न लेना पड़े। इसके लिए अलग बैंक अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट का विकल्प भी देख सकते हैं।
कई बार बड़े खर्चों से ज्यादा छोटे-छोटे खर्च बजट बिगाड़ते हैं। चाय-कॉफी, ऑनलाइन फूड ऑर्डर और छोटी-मोटी खरीदारी का हिसाब नहीं रखने से महीने के आखिर में रकम ज्यादा हो जाती है। मोबाइल के नोट्स या किसी बजट ऐप में रोज का खर्च लिखें। इससे पता चलता रहेगा कि महीने में कितने पैसे बचे हैं और कहां खर्च कम करना है।