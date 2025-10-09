Diwali Cleaning Tips: दिवाली की सफाई होगी झटपट, अपनाएं ये इजी ट्रिक्स; चमक उठेगा घर का कोना-कोना
Diwali 2025: अगर आप भी इस बार दिवाली से पहले किचन कैबिनेट्स को नए जैसा चमकाना चाहती हैं, तो यहां बताए गए आसान और घरेलू उपाय आपके बहुत काम आ सकते हैं।
Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 02:37:44 PM (IST)
Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 02:38:38 PM (IST)
दिवाली की सफाई के लिए इजी ट्रिक्स।
HighLights
- दिवाली की सफाई के लिए इजी ट्रिक्स।
- ऐसे चमक उठेगा घर का कोना-कोना।
- इस टिप्स से घर की सफाई होगी झटपट।
लाइफस्टाइल डेस्क। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही हर घर में साफ-सफाई की शुरुआत हो जाती है। लोग घर के हर कोने को चमकाने में जुट जाते हैं। खासतौर पर रसोईघर यानी किचन, जहां पूरे साल तेल, मसाले और धूल-मिट्टी की वजह से कैबिनेट्स पर गंदगी जम जाती है।
दिवाली से पहले जब पूरा घर साफ किया जाता है, तो किचन की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि यहीं से घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत होती है।
अगर आप भी इस बार दिवाली से पहले किचन कैबिनेट्स को नए जैसा चमकाना चाहती हैं, तो यहां बताए गए आसान और घरेलू उपाय आपके बहुत काम आ सकते हैं।
1. नींबू और बेकिंग सोडा से करें सफाई
किचन कैबिनेट्स पर जमी चिकनाई और ग्रीस हटाने के लिए नींबू और बेकिंग सोडा का मिश्रण बेहद असरदार होता है।
कैसे करें?
- एक कटोरी में दो चम्मच बेकिंग सोडा लें।
- इसमें एक नींबू का रस और थोड़ा-सा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें।
- इस पेस्ट को स्पंज या मुलायम कपड़े की मदद से कैबिनेट्स पर रगड़ें।
- 10 मिनट बाद गीले कपड़े से साफ कर लें।
- इससे पुरानी गंदगी और चिकनाई तुरंत निकल जाएगी।
2. सिरका और डिशवॉश लिक्विड का इस्तेमाल करें
सिरका (Vinegar) में मौजूद नेचुरल क्लीनिंग प्रॉपर्टी कैबिनेट्स की गंदगी और दाग को आसानी से हटा देती है।
कैसे करें?
- एक स्प्रे बोतल में आधा कप सिरका, आधा कप गुनगुना पानी और एक चम्मच डिशवॉश लिक्विड मिलाएं।
- इस मिश्रण को कैबिनेट्स पर स्प्रे करें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें।
- फिर सूखे कपड़े से पोंछ लें।
- यह उपाय लकड़ी और मेटल दोनों कैबिनेट्स के लिए सुरक्षित है।
3. आटा या कॉर्नस्टार्च से हटाएं तेल के दाग
अगर आपके किचन कैबिनेट्स पर तेल के पुराने दाग हैं, तो कॉर्नस्टार्च या गेहूं का आटा एक सस्ता और असरदार उपाय है।
कैसे करें?
- दाग वाले हिस्से पर थोड़ा-सा आटा छिड़कें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें।
- फिर सूखे कपड़े से रगड़ें।
- यह तेल को सोख लेता है और सतह को साफ बना देता है।
4. वुडन कैबिनेट्स के लिए नारियल तेल का उपयोग करें
लकड़ी के कैबिनेट्स को चमकदार बनाए रखने के लिए नारियल तेल बहुत अच्छा विकल्प है।
कैसे करें?
- एक मुलायम कपड़े पर थोड़ा-सा नारियल तेल लें और कैबिनेट्स पर रगड़ें।
- इससे न सिर्फ सफाई होगी बल्कि लकड़ी की चमक भी बनी रहेगी।
5. रोजाना की सफाई के लिए आसान उपाय
- रोज खाना बनाने के बाद हल्के गीले कपड़े से कैबिनेट्स को जरूर पोंछें।
- हफ्ते में एक बार सिरका या नींबू पानी से सफाई करें।
- कैबिनेट्स के अंदर नमी न रहने दें, वरना फफूंदी लग सकती है।
6. दिवाली से पहले करें डीप क्लीनिंग
दिवाली से कुछ दिन पहले कैबिनेट्स को पूरी तरह खाली करें। सभी बर्तनों को बाहर निकालें और अंदर के हिस्से की सफाई सिरके वाले पानी से करें। फिर सूखने के बाद ड्राई पेपर या अखबार बिछाएं और चीजें व्यवस्थित रखें।